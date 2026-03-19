Πάτρα: Αύριο η πρώτη σύσκεψη της ομάδας εργασίας για το σύγχρονο τρένο

Προς αναζήτηση βιώσιμης λύσης για να φτάσει το τρένο στην Πάτρα προσανατολίζεται το υπουργειο Υποδομών και Μεταφορών.

Για την εύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης που θα λύσει ένα γόρδιο δεσμό δεκαετιών το υπουργείο ΥΠΟΜΕ προχωρά στην σύσταση Κοινής Ομάδας Εργασίας με επικεφαλής τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, την Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς και άλλους.

Το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί θα προσπαθήσει να λύσει η Κοινή Ομάδα Εργασίας η οποία συνεδριάζει αύριο για πρώτη φορά στα γραφεία της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος στην Αθήνα.

Όπως αναφέρεται στην σχετική πρόσκληση:

“Σε συνέχεια της πρόσκλησης για τη συγκρότηση της Κοινής Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη διαμόρφωση της οριστικής και εφαρμόσιμης λύσης για τη διέλευση και λειτουργία του κεντρικού σιδηροδρομικού δικτύου έως το λιμάνι της Πάτρας και κατόπιν του ορισμού των εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων, σας προσκαλούμε στην πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 20 Μαρτίου, στις 9.30 π.μ., στα γραφεία της ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε., επί της οδού Καρόλου 1 στον 8ο όροφο και θα έχει ως στόχο την έναρξη των εργασιών της Ομάδας, τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας της, καθώς και την αρχική αποτύπωση των βασικών τεχνικών και θεσμικών παραμέτρων που θα ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση της τελικής πρότασης.

Η συμβολή όλων των συμμετεχόντων είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η σύνθεση της τεχνικής γνώσης, της τοπικής εμπειρίας και της εθνικής στρατηγικής, με στόχο την κατάρτιση μιας ενιαίας, ώριμης και τεχνικά τεκμηριωμένης πρότασης που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2026″.