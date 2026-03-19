Νέα επίθεση του Ιράν στο κοίτασμα «μαμούθ» LNG του Κατάρ – Τέσσερις νεκροί σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη μετά από ιρανική επίθεση

Oι επιθέσεις συνεχίζονται σε όλη την περιοχή

Σε άλλη διάσταση μπαίνει ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στην Μέση Ανατολή καθώς ιρανικός πύραυλος έπληξε εκ νέου εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Κατάρ, που είχε ήδη υποστεί ζημιές από την προηγούμενη επίθεση. Παράλληλα, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έπεσαν νεκροί σε Ισραήλ και Δυτική Όχθη από πυραυλικά πλήγματα του Ιράν. Και ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να σταματήσουν τα χτυπήματα σε ενεργειακούς στόχους, οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο με το Brent να πλησιάζει τα 110 δολάρια και οι επιθέσεις συνεχίζονται σε όλη την περιοχή.

Έξι πυραυλικά κύματα από το Ιράν προς το Ισραήλ μετά τα μεσάνυχτα Άνδρας έχασε τη ζωή του στο κεντρικό Ισραήλ εξαιτίας πλήγματος πυραύλου ο οποίος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες υπηρεσία άμεσης βοήθειας, περιγράφοντας το θύμα ως τριαντάρη «αλλοδαπό εργάτη». Κατά ενημέρωση από το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου), διασώστες του βρήκαν τον άνδρα στη Μοσάβ Α

Παράλληλα τρεις Παλαιστίνιες σκοτώθηκαν χθες Τετάρτη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εξαιτίας πυραυλικής επίθεσης που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με απολογισμό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου. Αρχικά είχε ανακοινωθεί πως οι νεκροί ήταν τέσσερις, ωστόσο ο αριθμός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω. Θραύσματα πυραύλου έπληξαν ένα κομμωτήριο στην πόλη Μπέιτ Άουα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας, με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να βρουν τον θάνατο και άλλες έξι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έκαναν λόγο για πυρομαχικά διασποράς που έπεσαν σε μεγάλη ακτίνα.

Άγνωστο βλήμα χτύπησε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στα στενά του Ορμούζ Πλοίο υπέστη πλήγμα από άγνωστο βλήμα τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Κόλπο του Ομάν, ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στο στενό του Ορμούζ. Το περιστατικό, που καταγράφηκε 11 ναυτικά μίλια ανατολικά του Κορ Φακκάν, προκάλεσε πυρκαγιά στο σκάφος, σύμφωνα με την υπηρεσία UK Maritime Trade Operations (UKMTO).

WSJ: Ο Τραμπ ζητά να μην γίνουν άλλες επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους του Ιράν Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί άλλες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, μετά την επίθεση της Τετάρτης από το Ισραήλ στο σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars. Αν και ο Τραμπ υποστήριξε την επίθεση ως μήνυμα προς το Ιράν για την απόφασή του να μπλοκάρει το Στενό του Ορμούζ, η αμερικανική κυβέρνηση αναφέρει ότι ο πρόεδρος είναι κατά περαιτέρω πλήγματος στην ενεργειακή υποδομή του Ιράν, εκτός αν το Ιράν επιδεινώσει την κατάσταση στην περιοχή.

Κατάρ: Όλες οι πυρκαγιές «περιορίστηκαν πλήρως» μετά την επίθεση του Ιράν σε εγκατάσταση φυσικού αερίου Οι φωτιές οι οποίες εκδηλώθηκαν στο Κατάρ, στη μεγαλύτερη εγκατάσταση παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) στον κόσμο, εξαιτίας ιρανικής πυραυλικής επίθεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, «περιορίστηκαν πλήρως», ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του εμιράτου του Κόλπου. «Η πολιτική προστασία περιόρισε πλήρως όλες τις πυρκαγιές στη βιομηχανική ζώνη της Ρας Λαφάν», διαβεβαίωσε η πηγή αυτή, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και ότι οι επιχειρήσεις κατάσβεσης και αποκατάστασης της ασφάλειας συνεχίζονται.

Δύο επιθέσεις του Ιράν σε 12 ώρες στη μεγαλύτερη μονάδα LNG του κόσμου στο Κατάρ Ο κύριος ενεργειακός κόμβος του Κατάρ, η Ras Laffan Industrial City, υπέστη εκτεταμένες ζημιές μετά από δύο επιθέσεις με ιρανικούς πυραύλους μέσα σε διάστημα 12 ωρών, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία QatarEnergy. Η Ras Laffan, ένα βιομηχανικό κέντρο περίπου 80 χιλιόμετρα βόρεια της Ντόχα, αποτελεί θεμέλιο της οικονομίας του κράτους του Περσικού Κόλπου και τη μεγαλύτερη εγκατάσταση υγροποίησης φυσικού αερίου στον κόσμο, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.