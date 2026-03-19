Βαρθολομιό Ηλείας: Σύλληψη για ναρκωτικά και παραβάσεις ΚΟΚ

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν στις 18 Μαρτίου 2026, στο Βαρθολομιό, αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού, στο πλαίσιο ελέγχων για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ποσότητα αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 10,1 γραμμαρίων.

Παράλληλα, από την έρευνα προέκυψε η ύπαρξη μοτοποδηλάτων, μοτοσυκλετών, καθώς και σκελετού μοτοποδηλάτου και κινητήρα, τα οποία έφεραν αλλοιωμένα, παραποιημένα ή αποξεσμένα στοιχεία αναγνώρισης, όπως αριθμούς πλαισίου και κινητήρα. Τα οχήματα κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού, όπου και φυλάσσονται.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, στην Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.