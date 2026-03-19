Επιμελητήριο Αχαΐας: «Ο κ. Ποταμίτης υπονομεύει τη συνεργασία Περιφέρειας - Επιμελητηρίου για την κρουαζιέρα»

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση γύρω από την αναπτυξιακή στρατηγική της Πάτρας, με το Επιμελητήριο Αχαΐας να κατηγορεί τον κ. Ποταμίτη για υπονόμευση της συνεργασίας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και για στάση που αντιστρατεύεται την προσπάθεια ενίσχυσης της κρουαζιέρας και της τοπικής οικονομίας.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Σε συνέχεια της καταψήφισης της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου για δράσεις ανάπτυξης της κρουαζιέρας στην Πάτρα, ο κ. Ποταμίτης, επιμένει στην ίδια απαξιωτική και υπονομευτική τακτική. Σε πρόσφατη ραδιοφωνική του συνέντευξη, απαξίωσε την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου για την υλοποίηση κοινών δράσεων με στόχο τη διεθνή προβολή της περιοχής ως προορισμού κρουαζιέρας.

Είναι σαφές ότι ο κ. Ποταμίτης δεν επιθυμεί το Επιμελητήριο μας να πρωτοστατεί στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, προωθώντας ένα μοντέλο μίζερο και εσωστρεφές.

Όπως είναι σαφές ότι αντιτίθεται και στον εξωστρεφή και αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας ο οποίος μάλιστα έχει εγκριθεί ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Για το Επιμελητήριο Αχαΐας, η ανάπτυξη της κρουαζιέρας αποτελεί στρατηγική επιλογή. Το έχουν ανάγκη οι επιχειρήσεις, η κοινωνία, η πόλη μας.

Όσοι επιλέγουν την απαξίωση αντί της δημιουργίας, κρίνονται ήδη από την πραγματικότητα – και θα κριθούν και από την ίδια την κοινωνία".