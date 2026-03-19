Κρήτη: Στο νοσοκομείο μαθητής που μέθυσε σε σχολική εκδρομή - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

Περιπέτεια για έναν μαθητή της Α’ Λυκείου, ο οποίος μέθυσε κατά τη διάρκεια σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διακομιστεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο 16χρονος μαθητής από τα Χανιά φέρεται να προμηθεύτηκε ένα μπουκάλι βότκα από περίπτερο του Ηρακλείου, όπου βρισκόταν με τους φίλους του στο πλαίσιο της σχολικής εκδρομής. Ο ανήλικος φαίνεται να κατανάλωσε το αλκοόλ, με αποτέλεσμα αρχικά να νιώσει αδιαθεσία και στη συνέχεια να επέλθει σε κατάσταση μέθης φτάνοντας στο σημείο να χάσει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr, ευτυχώς οι συνοδοί καθηγητές ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν και φρόντισαν να μεταφερθεί ο μαθητής στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να διανυκτερεύσει για προληπτικούς λόγους έως ότου συνέλθει εντελώς.

Εξιτήριο για τον ανήλικο, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου

Ο ανήλικος, που είναι καλά στην υγεία του, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το πρωί της Πέμπτης, ενώ, όπως προβλέπεται από τον νόμο, είχαν ενημερωθεί οι γονείς του, οι οποίοι τον παρέλαβαν από το νοσοκομείο και τον μετέφεραν πίσω στα Χανιά.

Σήμερα το πρωί οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου ιδιοκτήτη του περιπτέρου, ο οποίος διέθεσε προς πώληση το αλκοόλ στον ανήλικο και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.