Τα αδέλφια Ντάγλα, επιστήμονες του Harvard και απόγονοι των ηρώων του Μεσολογγίου

Η oμογένεια της Βοστώνης είχε και εξακολουθεί να έχει ανθρώπους υψηλής αξίας και περιωπής, οι οποίοι προοδεύουν, ανέρχονται, πετυχαίνουν στις επιστήμες, στις τέχνες αθόρυβα και ταπεινά χωρίς αυτοπροβολές και μεγαλαυχίες επειδή ακριβώς είναι μεγάλοι.

Δύο τέτοιους επιστήμονες, δυο αδέλφια, τον Κωνσταντίνο και την Βίβιαν Παρασκευή Ντάγλα, οι οποίοι είναι απόγονοι ηρώων του Μεσολογγίου και λατρεύουν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, παρουσιάζει ο «Εθνικός Κήρυκας».

Την Κυριακή 22 Μαρτίου στις 3 το απόγευμα θα μιλήσουν στην εκδήλωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Βοστώνη.

«Εθνικός Κήρυκας»: Ας ξεκινήσουμε με την ερώτηση: πώς τυγχάνετε απόγονοι των ηρώων της ιστορικής Εξόδου του Μεσολογγίου;

Βίβιαν Παρασκευή Ντάγλα: Η σχέση μου με τους ήρωες της Εξόδου δεν είναι μόνο ιστορική, αλλά βαθιά οικογενειακή και συναισθηματική. Από μικρή άκουγα στο σπίτι ιστορίες για προγόνους μου, που έζησαν τα δραματικά γεγονότα των πολιορκιών και της Εξόδου. Θυμάμαι συχνά να γίνεται αναφορά για τα τρία άτομα της οικογένειας Ντάγλα, που ήταν στον κατάλογο των 1582 αναζητούμενων αιχμαλώτων και αγνοουμένων εκείνης της τραγικής βραδιάς. Αυτές οι αφηγήσεις δεν ήταν απλώς οικογενειακές μνήμες, ήταν ένα μάθημα ζωής. Μεγαλώνοντας συνειδητοποίησα ότι η καταγωγή από εκείνους τους ανθρώπους δεν είναι τίτλος τιμής, αλλά ευθύνη: να θυμόμαστε, να τιμούμε και να κρατούμε ζωντανό το πνεύμα της ελευθερίας που τους οδήγησε στη θυσία.

«Ε.Κ.»: Μιλήστε μας για τη Διεθνή Αδελφότητα Απογόνων Ελευθέρων Πολιορκημένων.

Κωνσταντίνος Ντάγλας: Η Διεθνής Αδελφότητα Απογόνων Ελευθέρων Πολιορκημένων είναι κάτι περισσότερο από ένας ιστορικός σύλλογος. Είναι μια κοινότητα μνήμης. Είναι άνθρωποι από διαφορετικά μέρη του Κόσμου που νιώθουν ότι τους ενώνει ένα κοινό παρελθόν και ένα κοινό χρέος: να διατηρούν ζωντανή την ιστορία των Ελευθέρων Πολιορκημένων και να μεταδίδουν στις επόμενες γενιές το νόημα της θυσίας τους.

«Ε.Κ.»: Τι είναι το Μεσολόγγι για εσάς;

Βίβιαν Παρασκευή Ντάγλα: Το Μεσολόγγι για μένα είναι ένας τόπος ιερός. Δεν είναι μια πόλη στον χάρτη της Ελλάδας. Είναι το σύμβολο της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Είναι ένας τόπος όπου η ιστορία δεν είναι κάτι μακρινό, την αισθάνεσαι σχεδόν να αναπνέει γύρω σου, τη ζεις σε κάθε γωνιά της πόλης.

«Ε.Κ.»: Πώς αισθάνεστε κάθε φορά που το επισκέπτεσθε;

Κωνσταντίνος Ντάγλας: Κάθε φορά που επιστρέφω στο Μεσολόγγι αισθάνομαι μια βαθιά συγκίνηση. Όταν περπατώ στον Κήπο των Ηρώων (ένα τεράστιο ταφικό μνημείο και μια υπαίθρια γλυπτοθήκη, όπου με εντολή του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, συλλέχθηκαν και ενταφιάστηκαν εκεί τα οστά των αγωνιστών), νιώθω σαν να συνομιλώ σιωπηλά με εκείνους που θυσιάστηκαν για να παραμείνουν ελεύθεροι. Είναι στιγμές περισυλλογής, δέους αλλά και υπερηφάνειας.

«Ε.Κ.»: Τι είναι η Ελλάδα για εσάς;

Βίβιαν Παρασκευή Ντάγλα: Η Ελλάδα για μένα είναι ρίζα και φως μαζί. Είναι η γλώσσα στην οποία σκέφτομαι, τα συναισθήματα με τα οποία εκφράζομαι, οι αξίες με τις οποίες μεγάλωσα, η ιστορία που με διαμόρφωσε ως προσωπικότητα. Ακόμη κι όταν βρίσκομαι μακριά, η Ελλάδα παραμένει μέσα μου σαν μια εσωτερική πυξίδα που μου δείχνει πάντα τον σωστό δρόμο!

«Ε.Κ.»: Ποια θα είναι η συμμετοχή σας στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στο Γενικό Προξενείο της Βοστώνης;

Βίβιαν Παρασκευή και Κωνσταντίνος Ντάγλας: Θα έχουμε την τιμή να συμμετάσχουμε φέτος στην εκδήλωση για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, (Ελληνική Επανάσταση) στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Βοστώνη, καταθέτοντας λίγες σκέψεις για την Έξοδο του Μεσολογγίου όπου φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ιστορική και παγκόσμια μοναδική αυτή στιγμή. Για εμάς που ζούμε μακριά από την πατρίδα, αυτές οι στιγμές είναι ιδιαίτερα συγκινητικές. Στιγμές όπως αυτή μας υπενθυμίζουν ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε. Ευχαριστούμε ολόψυχα τον γενικό πρόξενο της Ελλάδας στην Βοστώνη κ. Συμεών Τέγο για την τιμητική αυτή πρόσκληση και την δυνατότητα να γίνουμε αγωγός ιστορίας και μνήμης της Ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου στους Έλληνες της Βοστώνης.

«Ε.Κ.»: Ποιο είναι το μήνυμα της Εξόδου του Μεσολογγίου σήμερα;

Κωνσταντίνος Ντάγλας: Το μήνυμα της Εξόδου του Μεσολογγίου είναι διαχρονικό. Μας διδάσκει ότι υπάρχουν στιγμές στην Ιστορία όπου η αξιοπρέπεια, η τιμή και η ελευθερία αξίζουν περισσότερο από την ίδια τη ζωή. Είναι ένα μάθημα θάρρους αλλά και πίστης!

Η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν είναι απλώς ένα ιστορικό γεγονός. Περίπου δώδεκα χιλιάδες άνθρωποι, που πολιορκούνταν για σχεδόν 4 χρόνια, εξαντλημένοι από την πείνα, τη δίψα και τις αρρώστιες, γνώριζαν ότι η επιλογή τους να μην παραδοθούν -παρά τις δελεαστικές προτάσεις που δέχονταν συχνά από τους εχθρούς- και η απόφασή τους να βγουν από τα τείχη της πόλης, ίσως οδηγούσε στον θάνατο. Κι όμως αυτοί προτίμησαν την ελευθερία από την υποταγή. Αποφάσισαν, ομόφωνα, να βγουν στις 10 Απριλίου 1826, Σάββατο του Λαζάρου και ξημερώνοντας Κυριακή των Βαΐων.

Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που μας αφήνει το Μεσολόγγι: ότι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου μπορεί να σταθεί ψηλότερα ακόμη και από τον φόβο του θανάτου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως το Μεσολόγγι είναι η μοναδική πόλη που φέρει επίσημα τον τίτλο ιερά πόλις, όχι για θρησκευτικούς λόγους. Σήμερα, σε έναν Κόσμο γεμάτο αβεβαιότητες, η μνήμη της θυσίας μιας ολάκερης πολιτείας, μας υπενθυμίζει πως οι αξίες για τις οποίες ζούμε –η ελευθερία, η πίστη, η αλληλεγγύη– είναι αυτές που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή μας.

Το Μεσολόγγι μάς διδάσκει ότι οι λαοί μπορεί να δοκιμάζονται, αλλά όταν κρατούν ζωντανή την ψυχή, τις παραδόσεις, τα έθιμα και τις αξίες τους, δεν νικιούνται ποτέ.

«Ε.Κ.»: Τι σας οδήγησε στην επιστήμη;

Βίβιαν Παρασκευή και Κωνσταντίνος Ντάγλας: Η αρχική μας έλξη προς την Κτηνιατρική προήλθε από την αγάπη μας για τα ζώα και την επιθυμία να συμβάλλουμε στην υγεία και την ευημερία τους. Μέσα από αυτή την ευαισθησία απέναντι στη ζωή γενικότερα, άρχισε σταδιακά να διαμορφώνεται και το ενδιαφέρον μας για την ευρύτερη επιστήμη της Ιατρικής.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία έπαιξε και η μητέρα μας Σοφία, η οποία είναι ιατρός. Μεγαλώνοντας σε ένα περιβάλλον όπου η Ιατρική δεν ήταν απλώς ένα επάγγελμα αλλά μια καθημερινή πράξη προσφοράς προς τον άνθρωπο, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τις αξίες της φροντίδας, της υπευθυνότητας και της αφοσίωσης στον ασθενή. Η στάση και το παράδειγμά της αποτελούν για εμάς σημαντική ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης!

Η Οφθαλμολογία μάς προσέλκυσε ιδιαίτερα, γιατί συνδυάζει την ακρίβεια της μικροχειρουργικής, τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη και την άμεση, συχνά εντυπωσιακή, βελτίωση που μπορεί να προσφέρει στην όραση και την καθημερινότητα των ασθενών.

Η δυνατότητα να συμβάλλουμε στη διατήρηση ή την αποκατάσταση μιας τόσο θεμελιώδους ανθρώπινης λειτουργίας, όπως η όραση, είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντική και βαθιά ικανοποιητική.

«Ε.Κ.»: Ποια είναι η γνώμη σας για την Ομογένεια της Αμερικής;

Βίβιαν Παρασκευή Ντάγλα: Η Ομογένεια της Αμερικής αποτελεί ένα πολύ σημαντικό και δυναμικό κομμάτι του Ελληνισμού εκτός Ελλάδας. Μέσα από την παρουσία ελληνικών κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων και της Εκκλησίας, η Ομογένεια λειτουργεί ως γέφυρα πολιτισμού και αξιών προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό και τις παραδόσεις στις επόμενες γενιές. Είναι συγκινητικό να βλέπει κανείς ανθρώπους που, παρότι ζουν τόσο μακριά, διατηρούν με έντονο πάθος την ελληνική γλώσσα, τις παραδόσεις και τη μνήμη της Ιστορίας μας ζωντανή.

Γνωριμία με τα αδέλφια Ντάγλα

Ως μέλη της Διεθνούς Αδελφότητας Απογόνων των Ελεύθερων Πολιορκημένων, η Βίβιαν-Παρασκευή και ο Κωνσταντίνος έχουν καλλιεργήσει από νωρίς βαθιά σχέση με την ελληνική ιστορία και παράδοση. Απόφοιτοι του Λυκείου «Η Ελληνική Παιδεία», ολοκλήρωσαν με διάκριση τις σπουδές τους στην Κτηνιατρική και στην Ιατρική Σχολή και είναι σήμερα ιατροί και κτηνίατροι με διπλή επιστημονική ιδιότητα. Κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους MBA στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και MSc στην Οφθαλμολογία, ενώ έχουν πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση στην Κτηνιατρική Οφθαλμολογία και εξειδίκευση στην Οφθαλμολογία στο Πανεπιστήμιο Harvard της Βοστώνης. Το επιστημονικό τους έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συμμετοχές ως ομιλητές σε διεθνή συνέδρια και το έργο τους έχει αναγνωριστεί με βράβευση από την UNESCO για τη συμβολή τους στην επιστήμη και τον πολιτισμό. Η Βίβιαν Παρασκευή και ο Κωνσταντίνος είναι ενεργά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας της Βοστώνης με εθελοντική συμμετοχή στην χορωδία του Ελληνορθόδοξου Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού της Νέας Αγγλίας στη Βοστώνη. Μιλούν Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Σλοβακικά και Γαλλικά.

Παράλληλα με την επιστημονική της πορεία, η Βίβιαν Παρασκευή έχει αναπτύξει πλούσια καλλιτεχνική δράση, ολοκληρώνοντας υψηλού επιπέδου μουσικές σπουδές στο Ωδείο Αθηνών και στο Κρατικό Κονσερβατόριο της Μπρατισλάβας, από τα οποία αποφοίτησε με διάκριση (Διπλώματα Μονωδίας-Κλασικό/Λυρικό τραγούδι). Έχει πραγματοποιήσει εθελοντικές συναυλίες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, σπουδαίες συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο Μάριος Φραγκούλης, η Μαρία Φαραντούρη και ο Βασίλης Λέκκας, και έχει εμφανιστεί με την Κρατική Ορχήστρα της ΕΡΤ, την Μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού και την Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων. Από το 2015 συμμετέχει αφιλοκερδώς στις εορτές της Εξόδου του Μεσολογγίου, ερμηνεύοντας το Μοιρολόι «Να Ζει το Μεσολόγγι» καθώς και σε εκδηλώσεις με ανθρωπιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα όπως για την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου (ΕΨΥΠΕΑ), την «Φλόγα» (Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια) και το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκαταστάσεως για Νέους με Νοητική Αναπηρία & Συνοδές Αναπηρίες «Παναγία Ελεούσα». Έχει επίσης τιμηθεί από το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και άλλους διεθνείς φορείς για την προσφορά της στον πολιτισμό.

Η πορεία του Κωνσταντίνου συνδυάζει επίσης έντονη αθλητική και κοινωνική δράση. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητικής καλαθοσφαίρισης και διπλώματος διαιτησίας από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης και υπηρετεί ως προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Hellenic College Holy Cross στη Βοστώνη. Έχει τερματίσει δύο φορές τον Μαραθώνιο της Βοστώνης, συγκεντρώνοντας πόρους για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου του Mass Eye and Ear, Harvard Medical School.