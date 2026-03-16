Βασίλης Μάρκου: "Χωρίς το τρενάκι του Οδοντωτού δεν θα είχαν ζήσει μετά το Ολοκαύτωμα"

Ο δικηγόρος Βασίλης Μάρκου υπενθυμίζει τον κρίσιμο ρόλο του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου κατά τη διάρκεια του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, επισημαίνοντας ότι χάρη στο «τρενάκι» σώθηκαν ορφανά και χήρες από τον θάνατο και την πείνα τον χειμώνα του 1944.

Με ανάρτησή του στο Facebook εκφράζει θλίψη για την αόριστη αναστολή της λειτουργίας του σήμερα, κατηγορώντας τη σύγχρονη πολιτική ηγεσία για άγνοια και αδιαφορία απέναντι στην ιστορία και τις ανάγκες της περιοχής.

Η ανάρτηση

"Χωρίς το "τρeνάκι" του Οδοντωτού, τα ξυπόλυτα ορφανά και οι σκελετωμένες χήρες, που επέζησαν του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος δεν θα είχαν γλυτώσει από τον θάνατο και τη πείνα τον βαρύ χειμώνα των πρώτων εβδομάδων του 1944.

Το "τραενάκι" είχε αναλάβει τη συντήρηση των ορφανών και τη πρόμήθεια τροφίμων. Μόνο θλίψη προκαλεί η αόριστη αναστολή του, που ούτε στην κατοχή δεν σταμάτησε να αιμοδοτεί την περιοχή.

"Η σωτηρία της πολύπαθης πόλης, θα ρχόταν μόνο με την χρησιμοποίηση του Οδοντωτού. Για να μεταφερθούν τα τρόφιμα, έπρεπε να δοθεί άδεια όχι μόνο από τους Γερμανούς, αλλά και από τους αντάρτες. Οι αντάρτες την έδωσαν αμέσως" γράφει ο Δημήτρης Καλδίρης στο "Δράμα των Καλαβρύτων". Εγώ θα προσθέσω, ότι ούτε οι ίδιοι οι Γερμανοί δεν τόλμησαν αυτό που σήμερα αποτελεί πρωτοφανή πραγματικότητα.

Δυστυχώς, η σημερινή πολιτική ηγεσία δείχνει όχι μόνο να παραβλέπει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων, αλλά και να τελεί σε βαθιά άγνοια ή επιδεικτική αδιαφορία για την ιστορία της κατοχικής Ελλάδας. Μόνο θλίψη".