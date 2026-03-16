Πάτρα: Εικόνες εγκατάλειψης στο Έλος της Αγυιάς- Σκουπίδια, γκράφιτι και πινακίδα πεταμένη στο νερό- ΦΩΤΟ

Εικόνες εγκατάλειψης παρουσιάζει το Έλος της Αγυιάς στην Πάτρα, με εμφανή σημάδια φθοράς αλλά και σκουπίδια σε διάφορα σημεία του χώρου.

Οι μικροί πύργοι που βρίσκονται στο σημείο έχουν γεμίσει με συνθήματα και γκράφιτι, ενώ σε αρκετά από αυτά παρατηρούνται και σκουπίδια, αλλοιώνοντας την εικόνα ενός χώρου που προορίζεται για περίπατο και αναψυχή.

Παράλληλα, σε σημείο του έλους διακρίνεται πεταμένη μέσα στο νερό μια πινακίδα σήμανσης, η οποία φαίνεται να έχει αποκολληθεί και να έχει καταλήξει ανάμεσα στα καλάμια.

Αισθητά είναι τα σημάδια φθοράς και στην πεζογέφυρα, με φθαρμένες επιφάνειες και γενικότερη εικόνα που δείχνει την ανάγκη για εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.

Το Έλος της Αγυιάς αποτελεί έναν από τους χώρους περιπάτου της πόλης, ωστόσο η σημερινή εικόνα του αναδεικνύει την ανάγκη για παρεμβάσεις καθαρισμού και φροντίδας του χώρου.