Πάτρα: Σε 24ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί- Τι λέει ο Γιώργος Σιδέρης για την ηλεκτροκίνηση και τη μειωμένη κίνηση

Απεργιακή κινητοποίηση πραγματοποιούν οι επαγγελματίες ταξί και στην Πάτρα, με βασικό ζήτημα τις ρυθμίσεις που αφορούν την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, όπως προβλέπεται από το άρθρο 52.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Πάτρας, Γιώργος Σιδέρης, «προχωράμε σε απεργιακή κινητοποίηση που θα ξεκινήσει στις 05:00 το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 05:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου».

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, όπως σημειώνει, «στις 11:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των επαγγελματιών ταξί στην αίθουσα της Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α., στην οδό Αράτου 21, όπου θα συζητηθούν τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο».

Ο κ. Σιδέρης επισημαίνει ότι βασικό αίτημα των επαγγελματιών αφορά το άρθρο 52 για την ηλεκτροκίνηση. Όπως εξηγεί, «από το 2026, όσα οχήματα αντικαθίστανται ή σε περιπτώσεις νέας άδειας ή αλλαγής ονόματος, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ηλεκτρικά αυτοκίνητα», κάτι που όπως τονίζει δημιουργεί έντονο προβληματισμό στον κλάδο.

Παράλληλα, αναφέρεται και στην εικόνα της αγοράς το τελευταίο διάστημα, σημειώνοντας ότι «η κίνηση είναι μειωμένη μετά το Καρναβάλι», ενώ, όπως προσθέτει, επηρεάζεται και από τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως υπογραμμίζει, τα ζητήματα αυτά αναμένεται να τεθούν αναλυτικά στη συνέλευση των επαγγελματιών, προκειμένου να καθοριστούν τα επόμενα βήματα του κλάδου.