Γάστρα ή ταψί; Πώς ψήνουμε σωστά το κρέας- Γιατί χρειάζεται θερμόμετρο

Το δίλημμα «γάστρα ή ταψί» επιστρέφει κάθε φορά που ετομάζουμε τραπέζι.

Το σωστό ψήσιμο όμως δεν εξαρτάται μόνο από το σκεύος, αλλά από τη θερμοκρασία, τη θέση στον φούρνο και τον έλεγχο του αποτελέσματος. Τρεις σεφ μοιράζονται πρακτικές συμβουλές για ζουμερό κρέας και εξηγούν γιατί το θερμόμετρο είναι απαραίτητο.

Γάστρα ή ταψί; Τι λένε οι σεφ για το σκεύος

Είτε γάστρα είτε ταψί, όλα φέρνουν στο τραπέζι το κρέας καλά ψημένο και ζουμερό. Η Κρίστυ Καραγεώργου δεν έχει προτίμηση: «Για μένα είναι το ίδιο, ό,τι έχει ο καθένας. Ακόμα και να βρέξει κάποιος μια λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο και να καλύψει το κρέας ή το πουλερικό, είναι μια χαρά, θα ψηθούν το ίδιο σωστά. Πιο σημαντικό είναι ότι όλοι πρέπει να έχουν ένα θερμόμετρο για το πουλερικό τους, για το κρέας τους. Δεν γίνεται δηλαδή να ψήνουμε και να λέμε “α, μου φαίνεται έτοιμο”. Βάζω ένα θερμόμετρο, όση εμπειρία και να έχω, για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο ότι είναι και ψημένο σωστά».

Η Νάντια Μακρυγιάννη προτιμά συγκεκριμένο σκεύος: «Την ψήνω πάντα σε γάστρα και σε χαμηλή θερμοκρασία για ώρες, και στο τέλος την ανοίγω για να πάρει χρώμα και να τραγανιστεί η πέτσα». Παίζει ρόλο όμως και η σωστή θέση στον φούρνο: «Για σωστό ψήσιμο θα βάλουμε τη γαλοπούλα και στη σωστή θέση. Η σχάρα πρέπει να είναι στην τελευταία θέση πριν από τον πάτο του φούρνου. Να μην ακουμπάει κάτω, αλλά να είναι όσο πιο χαμηλά γίνεται», εξηγεί η Ελένη Σαράντη και συνεχίζει: «Το σωστότερο σκεύος για μένα είναι το ταψί. Προσθέτω λίγα υγρά ίσα-ίσα για να περάσει όλη τη νύχτα όσο αργοψήνεται. Ή νερό ή κάποιον ζωμό. Τη σκεπάζω με λαδόκολλα και από πάνω αλουμινόχαρτο καλά- καλά, σαν αυτοσχέδια γάστρα. Γίνεται καλύτερη σε ταψί, ειδικά σε εκείνα τα παλιά ταψιά με το πιο ψηλό γείσο».

πηγή cantina.protothema.gr