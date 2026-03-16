Τα τρόφιμα που πρέπει να έχουμε πάντα στην κατάψυξη

Στα περισσότερα σπίτια η κατάψυξη γεμίζει τυχαία.

Ένα σακουλάκι αρακά, λίγο ψωμί που περίσσεψε, κάποια κατεψυγμένα λαχανικά που αγοράστηκαν για να καταναλωθούν φρέσκα αλλά κατέληξαν άδοξα στην κατάψυξη «για ώρα ανάγκης». Κι όμως, αν οργανωθεί σωστά, μπορεί να αξιοποιηθεί σαν μία μικρή αποθήκη τροφίμων που μάς λύνει καθημερινά προβλήματα στην κουζίνα.

Όπως συμβαίνει με τα τρόφιμα μακράς διάρκειας στο ντουλάπι, έτσι και στην κατάψυξη υπάρχουν ορισμένα προϊόντα που αξίζει να έχουμε πάντα διαθέσιμα. Μας επιτρέπουν να ετοιμάσουμε γρήγορα ένα γεύμα, να εμπλουτίσουμε μία συνταγή ή να καλύψουμε μία μέρα που το ψυγείο είναι σχεδόν άδειο.

Τα τρόφιμα που αξίζει να έχουμε πάντα στην κατάψυξη

Κατεψυγμένα λαχανικά

Τα κατεψυγμένα λαχανικά είναι από τα πιο πρακτικά τρόφιμα που μπορούν να διατηρηθούν στην κατάψυξη. Αρακάς, φασολάκια, μπάμιες, αγκινάρες, καλαμπόκι, σπανάκι, μπρόκολο, κουνουπίδι και άλλα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν στο μαγείρεμα χωρίς ξεπάγωμα. Είναι ιδανικά για γρήγορα λαδερά φαγητά, ριζότο, μακαρονάδες και σούπες.

Ψωμί

Το ψωμί είναι από τα τρόφιμα που καταψύχονται καλύτερα. Όταν είναι κομμένο σε φέτες ή σε μικρά κομμάτια, ξεπαγώνει γρήγορα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοστ, σάντουιτς ή συνοδευτικό στο καθημερινό αλλά και στο εορταστικό τραπέζι.

Κρέας σε μερίδες

Κοτόπουλο, κομμάτια χοιρινού και μοσχαριού σε μεγάλες ή μικρές μερίδες επιτρέπουν να μαγειρεύουμε χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να αγοράζουμε φρέσκο κρέας. Το σωστό είναι να τα χωρίζουμε πριν την κατάψυξη έτσι ώστε να ξεπαγώνουν πιο εύκολα.

Ψάρια και θαλασσινά

Τα κατεψυγμένα ψάρια και θαλασσινά όπως γαρίδες, καλαμάρια ή φιλέτα ψαριού, δίνουν λύσεις για γρήγορα γεύματα. Μπορούν να μπουν σε μακαρονάδες, ριζότο ή να μαγειρευτούν απλά στο τηγάνι.

Ζύμες

Σφολιάτα, φύλλο κρούστας ή ζύμη πίτσας είναι από τα προϊόντα που αξίζει να υπάρχουν στην κατάψυξη. Με λίγα υλικά μπορούν να μετατραπούν σε πίτες, τάρτες ή γρήγορα σνακ.

Βούτυρο

Το βούτυρο καταψύχεται χωρίς πρόβλημα και μπορεί να διατηρηθεί για πολλούς μήνες. Είναι πρακτικό όταν θέλουμε να έχουμε πάντα διαθέσιμο για ζαχαροπλαστική ή μαγείρεμα.

Έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά

Μικρές μερίδες από σπιτικό φαγητό, όπως σάλτσες, σούπες ή όσπρια, μπορούν να καταψυχθούν και να αποτελέσουν γρήγορη λύση για ένα γεύμα μέσα στην εβδομάδα.

Τρόφιμα που δεν πρέπει να βάζουμε στην κατάψυξη

Ωμά αυγά με το τσόφλι

Τα αυγά δεν πρέπει να καταψύχονται ολόκληρα με το τσόφλι, γιατί το υγρό στο εσωτερικό διαστέλλεται όταν παγώνει και μπορεί να σπάσει το κέλυφος.

Μαρούλι και τρυφερά φυλλώδη λαχανικά

Λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως το μαρούλι, το αγγούρι ή η ρόκα, χάνουν τελείως την υφή τους. Μετά το ξεπάγωμα γίνονται μαλακά και υδαρή.

Ντομάτες για σαλάτα

Οι ωμές ντομάτες μπορούν να μπουν στην κατάψυξη μόνο αν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε σάλτσες. Αν προορίζονται για σαλάτα όμως η υφή τους καταστρέφεται και ο χυμός τους ξινίζει.

Πατάτες ωμές

Οι ωμές πατάτες περιέχουν πολύ νερό και άμυλο. Με την κατάψυξη αλλάζει η δομή τους και γίνονται σπογγώδεις όταν μαγειρευτούν.

Γιαούρτι

Το γιαούρτι μπορεί να καταψυχθεί τεχνικά, όμως όταν ξεπαγώσει διαχωρίζεται και αποκτά κοκκώδη υφή.

Μαλακά τυριά

Τυριά με υψηλή υγρασία όπως είναι η φέτα, κρέμα τυριού ή ρικότα, αλλάζουν υφή μετά την κατάψυξη και γίνονται πιο θρυμματισμένα.

Σάλτσες με άμυλο

Σάλτσες που έχουν δέσει με κορν φλάουρ ή αλεύρι, συνήθως «σπάνε» όταν καταψυχθούν και δεν αντέχουν να ξαναζεσταθούν.

Μαγιονέζα

Η μαγιονέζα είναι γαλάκτωμα και αυτό σημαίνει ότι, όταν αποψυχθεί το γαλάκτωμα διαχωρίζεται και η υφή χαλάει.

Τηγανητά φαγητά

Τα τηγανητά τρόφιμα χάνουν την τραγανή υφή τους και γίνονται μαλακά μετά το ξεπάγωμα.

Μικρή συμβουλή οργάνωσης

Η σωστή οργάνωση κάνει τη διαφορά. Καλό είναι τα τρόφιμα να αποθηκεύονται σε μικρές ποσότητες, καλά κλεισμένα και με ημερομηνία κατάψυξης, ώστε να χρησιμοποιούνται έγκαιρα και να αποφεύγεται η σπατάλη.

πηγή cantina.protothema.gr