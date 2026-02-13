Συνταγή για σούπα με κόκκινες φακές

Η σούπα με κόκκινες φακές είναι ένα θρεπτικό και γευστικό πιάτο, ιδανικό για κάθε εποχή του χρόνου.

Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά, προσφέροντας μια υγιεινή επιλογή για γεύμα ή δείπνο.

Αυτή η σούπα με φακές είναι μια συνταγή που αψηφά τις προσδοκίες για το τι μπορεί να είναι μια σούπα φακής. Βασισμένη στην τουρκική σούπα, mercimek çorbası, είναι ελαφριά, πικάντικη και έχει έντονο κόκκινο χρώμα.

Η διαδικασία μαγειρέματος είναι παιχνιδάκι.

Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο σε λάδι, στη συνέχεια προσθέτετε το τοματοπελτέ, το κύμινο και τη σκόνη τσίλι και τα αφήνετε να μαγειρευτούν για λίγα ακόμα λεπτά για να ενταθεί η γεύση.

Προσθέτετε ζωμό, νερό, κόκκινες φακές (που μαγειρεύονται πιο γρήγορα από τις πράσινες ή τις μαύρες) και ψιλοκομμένο καρότο, και αφήνετε να σιγοβράσει για 30 λεπτά.

Πολτοποιείτε το μισό μείγμα και το επιστρέφετε στην κατσαρόλα για μια σούπα που συνδυάζει την τραγανή υφή με την ευχάριστη κρεμώδη αίσθηση.

Ένα άγγιγμα χυμού λεμονιού προσθέτει μία αναζωογονητική νότα που εξισορροπεί τις βαθιές γεύσεις του κύμινου και της σκόνης τσίλι.

Υλικά

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κουταλιά της σούπας τοματοπελτέ

1 κουταλάκι του γλυκού κύμινο σε σκόνη

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού μαύρο πιπέρι

Μια πρέζα σκόνη τσίλι ή καγιέν

1 λίτρο ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών

1 φλιτζάνι κόκκινες φακές

1 μεγάλο καρότο, ξεφλουδισμένο και κομμένο σε κύβους

Εκτέλεση

Βήμα 1: Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεστάνετε 3 κουταλιές ελαιόλαδο σε δυνατή φωτιά μέχρι να ζεσταθεί και να αρχίσει να αστράφτει. Προσθέστε το κρεμμύδι και το σκόρδο και σωτάρετε μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα, περίπου 4 λεπτά.

Βήμα 2: Ανακατέψτε τον πελτέ, το κύμινο, το αλάτι, το μαύρο πιπέρι και την σκόνη τσίλι και συνεχίστε να σωτάρετε για 2 λεπτά ακόμη.

Βήμα 3:Προσθέστε τον ζωμό, 2 φλιτζάνια νερό, τις φακές και το καρότο. Φέρτε το μείγμα σε βρασμό, στη συνέχεια καλύψτε το με καπάκι, αφήνοντάς το ελαφρώς ανοιχτό, και μειώστε τη φωτιά σε μέτρια-χαμηλή. Αφήστε να σιγοβράσει μέχρι οι φακές να μαλακώσουν, περίπου 30 λεπτά. Δοκιμάστε και προσθέστε αλάτι αν χρειάζεται.

Βήμα 4: Με έναν ραβδομπλέντερ, κανονικό μπλέντερ ή επεξεργαστή τροφίμων, πολτοποιήστε το μισό της σούπας και προσθέστε το πίσω στην κατσαρόλα. Η σούπα πρέπει να παραμείνει ελαφρώς πηχτή.

