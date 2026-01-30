Συνταγή για σούπα από λαζάνια με κιμά, λουκάνικο και τρία τυριά

Η συνταγή για σούπα με λαζάνια με κιμά, λουκάνικο και τρία τυριά, είναι το ιδανικό δείπνο για τις κρύες νύχτες του χειμώνα.

Πώς να φτιάξετε τη σούπα

Σοτάρετε το κρέας. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, σε μέτρια προς υψηλή φωτιά, μαγειρέψτε τον κιμά και το λουκάνικο μέχρι να ροδίσουν. Προσθέστε αλάτι και πιπέρι όσο μαγειρεύετε. Στραγγίστε τα λιπαρά και βγάλτε το κρέας από την κατσαρόλα.

Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο.

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Ρίξτε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σοτάρετε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας περιστασιακά. Προσθέστε το ψιλοκομμένο σκόρδο και μαγειρέψτε για άλλα 1-2 λεπτά.

Προσθέστε τη σάλτσα και τα μπαχαρικά.

Ανακατέψτε το ντοματοπελτέ, τη σάλτσα μαρινάρα, τα μπαχαρικά και το ζωμό. Επιστρέψτε το κρέας στην κατσαρόλα.

Προσθέστε τα ζυμαρικά λαζάνια.

Φέρτε την κατσαρόλα σε βρασμό, στη συνέχεια προσθέστε τα ζυμαρικά (σπασμένα σε τέταρτα) και μειώστε τη φωτιά σε μέτρια-χαμηλή.

Μαγειρέψτε, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσουν τα ζυμαρικά.

Προσθέστε το σπανάκι, αν το χρησιμοποιείτε.

Συνδυάστε τα τυριά.

Σε ένα μικρό μπολ, ανακατέψτε τα τυριά μοτσαρέλα, παρμεζάνα και ρικότα.

Σερβίρετε τη ζεστή σούπα σε μπολ και προσθέστε μια κουταλιά από το μείγμα τυριών από πάνω.

Γαρνίρετε με φρέσκο βασιλικό.

Άλλες παραλλαγές της σούπας