Πόσο καιρό μπορούν να διατηρηθούν με ασφάλεια τα τρόφιμα στην κατάψυξη;

Η κατάψυξη των τροφίμων αποτελεί εξαιρετική λύση κατά της σπατάλης, αφού μας επιτρέπει να έχουμε πάντα διαθέσιμα υλικά.

Οι περισσότεροι τύποι τροφίμων μπορούν να καταψυχθούν χωρίς κίνδυνο για την υγεία, ωστόσο ο χρόνος διατήρησής τους στην κατάψυξη δεν είναι απεριόριστος. Εξαρτάται από την κατηγορία και από τις συνθήκες αποθήκευσής τους.

Οι χρόνοι διατήρησης εξαρτώνται από το είδος του τροφίμου

Από υγειονομικής άποψης, η κατανάλωση τροφίμων που έχουν διατηρηθεί στην κατάψυξη δεν ενέχει κινδύνους, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι βασικοί κανόνες. Αν πρόκειται, λόγου χάρη, για προ-συσκευασμένα προϊόντα του εμπορίου, δεν συνιστάται η κατάψυξή τους όταν πλησιάζει η ημερομηνία λήξης.

Η ημερομηνία λήξης με την ένδειξη «ανάλωση έως…» υποδηλώνει το χρονικό όριο πέρα από το οποίο το τρόφιμο μπορεί να καταστεί επικίνδυνο να φαγωθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί η κατάψυξη δεν καταστρέφει τους μικροοργανισμούς που ενδέχεται να υπάρχουν ήδη.

Η ιδανική θερμοκρασία κατάψυξης είναι -18°C. Αν η θερμοκρασία αυξηθεί, υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης βακτηρίων και αλλοίωσης των τροφίμων.

Ενδεικτικοί χρόνοι διατήρησης τροφίμων στην κατάψυξη:

ψωμί: 1 μήνας

κιμάς: 2 έως 3 μήνες

μαγειρεμένο κρέας: 2 έως 3 μήνες

ζυμωμένο τυρί: 3 μήνες

φρέσκο βούτυρο: 3 μήνες

άπαχα ή λιπαρά ψάρια: 3 έως 6 μήνες

σπιτικά φαγητά: 3 έως 4 μήνες

ασπράδι αυγού: 4 μήνες

σκληρό ή τριμμένο τυρί: 6 μήνες

αλατισμένο βούτυρο: 12 μήνες

ψημένα γλυκά, ζύμες και σφολιάτες: 12 μήνες

κρέας σε μερίδες ή ολόκληρο: 15 έως 18 μήνες

έτοιμα βιομηχανικά γεύματα: 18 έως 24 μήνες

παγωτό και σορμπέ: 18 έως 24 μήνες

παναρισμένο ψάρι: 24 μήνες

ψάρια θαλάσσης ή ιχθυοτροφείου: 24 μήνες

προμαγειρεμένες πατάτες: 24 μήνες

φρούτα και λαχανικά: 24 μήνες

ωμές ζύμες και αρτοσκευάσματα: 24 μήνες

Μετά την απόψυξη, όχι ξανά στην κατάψυξη

Προσοχή: Μετά την απόψυξη, τα περισσότερα τρόφιμα πρέπει να μαγειρεύονται και να καταναλώνονται αμέσως και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα ξαναβάζουμε στην κατάψυξη.

Ποια τρόφιμα δεν ενδείκνυνται για την κατάψυξη

Ορισμένα τρόφιμα δεν θα αλλοιωθούν ώστε να καταστούν επικίνδυνα, αλλά η υφή και η γεύση τους θα επηρεαστεί αρνητικά.

Αυγά: όχι ολόκληρα ωμά, γιατί μπορεί να σπάσει το κέλυφος. Ούτε και βραστά αυγά γιατί αλλοιώνεται η υφή τους. Μόνο τα ασπράδια μπορούν να καταψυχθούν, σεαεροστεγώς σφραγισμένο δοχείο.

Ωμά λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως μαρούλι, ντομάτα και αγγούρι, εκτός αν προηγουμένως έχουν γίνει σούπα ή πουρές. Πατάτες, αγκινάρες δεν συνιστάται να φυλάσσονται στην κατάψυξη, αν δεν έχουν μαγειρευτεί.

Φρούτα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως πεπόνι, καρπούζι και φράουλα, καθώς αλλοιώνεται η υφή τους.

Φρέσκα και μαλακά τυριά, γιατί χάνουν σχήμα, γεύση και σύσταση.

Γιαούρτια και κρέμες (τύπου επιδόρπιο), λόγω σημαντικής αλλοίωσης της υφής.

Πώς καταλαβαίνουμε αν ένα κατεψυγμένο τρόφιμο είναι ακόμη κατάλληλο για βρώση



Σημάδια που πρέπει να προσέξετε:

Αλλαγή στο χρώμα ή στο σχήμα, που υποδηλώνει οξείδωση λόγω παρατεταμένης κατάψυξης.

Ύποπτη οσμή, ιδιαίτερα σε κρέας ή ψάρι.

Παρουσία πάγου στην επιφάνεια του τροφίμου, καθώς αποτελεί ένδειξη της επαφής του με τον αέρα ή να υποδηλώνει πιθανή διακοπή της ψύξης.

Πηγή: Βαλερί Σνάιντερ, Le Mag du Senior, της γαλλικής εφημερίδας Ouest‑France