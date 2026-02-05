Η Μεσσηνία στους 10 καλύτερους προορισμούς των New York Times

Η λίστα “52 places to go” της εφημερίδας New York Times για φέτος, προσέφερε στους αναγνώστες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους λίστες, αποθηκεύοντας τα μέρη που έχουν επισκεφτεί και εκείνα που θέλουν να ανακαλύψουν.

Χιλιάδες συμμετοχές καταγράφηκαν και, ενώ όλοι οι 52 προορισμοί της λίστας είναι αξιόλογοι, οι αναγνώστες της εφημερίδας ανέδειξαν τα μέρη που τους ενδιέφεραν περισσότερο.

Ακολουθούν οι 10 κορυφαίοι προορισμοί που οι αναγνώστες των New York Times δήλωσαν ότι ανυπομονούν να επισκεφτούν φέτος, ανάμεσά τους και ένας ελληνικός.

10. Σάμπα, Καραϊβική

Μόλις πέντε τετραγωνικά μίλια και μακριά από τον μαζικό τουρισμό, η Σάμπα καλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν το ηφαιστειακό τοπίο της και νέα ξενοδοχεία, σχεδιασμένα με βάση τις τοπικές αρχές βιωσιμότητας.

9. Βιετνάμ

Σημαντικές επενδύσεις στις τουριστικές υποδομές, αλλά και η επέκταση των απαλλαγών από βίζα για πολίτες επιλεγμένων χωρών, έχουν κάνει το ταξίδι στο Βιετνάμ πιο εύκολο από ποτέ.

8. Μεσσηνία, Ελλάδα

Ταβέρνες με συνταγές αναλλοίωτες εδώ και αιώνες και κρυστάλλινα νερά στο Ιόνιο, καθιστούν τη Μεσσηνία έναν προορισμό για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.