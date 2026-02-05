Η Μεσσηνία στους 10 καλύτερους προορισμούς των New York Times

Τα 10 πιο δημοφιλή μέρη που οι αναγνώστες των New York Times θέλουν να επισκεφτούν φέτος, σύμφωνα με την ετήσια λίστα «52 places to go»
Η λίστα “52 places to go” της εφημερίδας New York Times για φέτος, προσέφερε στους αναγνώστες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους λίστες, αποθηκεύοντας τα μέρη που έχουν επισκεφτεί και εκείνα που θέλουν να ανακαλύψουν.
Χιλιάδες συμμετοχές καταγράφηκαν και, ενώ όλοι οι 52 προορισμοί της λίστας είναι αξιόλογοι, οι αναγνώστες της εφημερίδας ανέδειξαν τα μέρη που τους ενδιέφεραν περισσότερο.
Ακολουθούν οι 10 κορυφαίοι προορισμοί που οι αναγνώστες των New York Times δήλωσαν ότι ανυπομονούν να επισκεφτούν φέτος, ανάμεσά τους και ένας ελληνικός.
10. Σάμπα, Καραϊβική
Μόλις πέντε τετραγωνικά μίλια και μακριά από τον μαζικό τουρισμό, η Σάμπα καλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν το ηφαιστειακό τοπίο της και νέα ξενοδοχεία, σχεδιασμένα με βάση τις τοπικές αρχές βιωσιμότητας.
9. Βιετνάμ
Σημαντικές επενδύσεις στις τουριστικές υποδομές, αλλά και η επέκταση των απαλλαγών από βίζα για πολίτες επιλεγμένων χωρών, έχουν κάνει το ταξίδι στο Βιετνάμ πιο εύκολο από ποτέ.
8. Μεσσηνία, Ελλάδα
Ταβέρνες με συνταγές αναλλοίωτες εδώ και αιώνες και κρυστάλλινα νερά στο Ιόνιο, καθιστούν τη Μεσσηνία έναν προορισμό για όσους αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.
7. Οκινάουα, Ιαπωνία
Οι διάσημες λευκές παραλίες της Οκινάουα αποκτούν νέο ενδιαφέρον το φθινόπωρο, όταν οι επισκέπτες θα μπορούν ξανά να περιηγηθούν στο κάστρο Σούρι — ένα ξύλινο μνημείο του 13ου αιώνα που ανακατασκευάστηκε, μετά την πρόσφατη πυρκαγιά.
6. Νήσοι Τρένα, Νορβηγία
Ένα απομακρυσμένο αρχιπέλαγος, προσβάσιμο με σύντομο ταξίδι με φέρι, ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους ορειβάτες και φίλους των φεστιβάλ, κάτω από το φως του ήλιου του μεσονυχτίου.
5. Ναγκασάκι, Ιαπωνία
Η πόλη που ισοπεδώθηκε από ατομική βόμβα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, επιστρέφει στον τουριστικό χάρτη, με βελτιωμένες μεταφορές και καταστήματα ρυζιού και γλυκισμάτων, με ιστορία αιώνων.
4. Ισλανδία
Τον Αύγουστο, τα δυτικά φιόρδ και οι χερσόνησοι της Ισλανδίαςθα προσελκύσουν ταξιδιώτες που θέλουν να ζήσουν την ολική ηλιακή έκλειψη, με φόντο παγετώνες και ηλεκτρονική μουσική.
3. Σεϋχέλλες
Με αφορμή τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας από τη Βρετανία, οι Σεϋχέλλες δελεάζουν επισκέπτες με τη φυσική τους ομορφιά και νέες παραθαλάσσιες μονάδες και κρουαζιέρες.
2. Χερσόνησος Όσα, Κόστα Ρίκα
Νέες απευθείας πτήσεις προς το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, κάνουν πιο προσιτή τη χερσόνησο Όσα, γνωστή για τη βιοποικιλότητα και τους ντόπιους βραδύποδες.
1. Καναδικά Βραχώδη Όρη με τρένο
Για όσους θέλουν να εξερευνήσουν τη μεγαλοπρέπεια των Καναδικών Βραχωδών Ορέων, μια περιορισμένης διάρκειας σιδηροδρομική διαδρομή μεταξύ Μπανφ και Τζάσπερ, προσφέρει ένα ταξίδι μέσα στο τοπίο — από την άνεση ενός ήσυχου βαγονιού.
