Συνταγή για αφράτη πίτσα με τραγανή κρούστα

Υπάρχουν πολλές συνταγές για πίτσα, αλλά αυτή η πίτσα σε ταψί — με την τραγανή κρούστα — ανήκει σε μια κατηγορία από μόνη της, γι’ αυτό και αναδείχθηκε η Συνταγή της Χρονιάς για το 2026.

Σύμφωνα με το enikos.gr οι χαρακτηριστικές στρώσεις δημιουργούνται ενσωματώνοντας τριμμένο κατεψυγμένο βούτυρο στη ζύμη, καθώς αυτή ανοίγει, διπλώνεται και ανοίγει ξανά για να δημιουργηθούν φύλλα βουτύρου που φουσκώνουν καθώς το βούτυρο εξατμίζεται.

Αυτός είναι ο ίδιος τύπος “στρωσίματος” που χρησιμοποιείται για να φτιάξουμε κρουασάν, αλλά σε μια πιο απλοποιημένη μορφή.

Θα χρειαστεί να μείνετε στην κουζίνα για να ασχοληθείτε με αυτήν τη ζύμη κατά διαστήματα για δύο ώρες, αλλά το αποτέλεσμα είναι μια κρούστα που είναι πλούσια, αλλά ελαφριά και τραγανή (δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε πέτρα για πίτσα) και εντελώς διαφορετική από οποιαδήποτε πίτσα έχετε δοκιμάσει.

Ζύμη

4 κουταλιές της σούπας (57γρ.) βούτυρο, κρύο

2 1/2 κούπες συν 1 κουταλιά (300 γρ.) αλεύρι για πίτσα King Arthur ‘00’ ή 2 1/2 κούπες (300 γρ.) αλεύρι King Arthur Αλεύρι για Όλες τις Χρήσεις

2 1/4 κουταλιές του γλυκού μαγιά

1 1/4 κουταλάκι του γλυκού (8 γρ.) αλάτι

1/2 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

3/4 κούπας (170 γρ. ) νερό, χλιαρό 37°C έως 43°C

1 κουταλιά της σούπας (12g) εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

Χρησιμοποιήστε αλατισμένο βούτυρο για λίγο παραπάνω γεύση, ή ανάλατο αν σκοπεύετε να προσθέσετε πεπερόνι ή άλλα αλμυρά υλικά στην πίτσα.

Υλικά για την επικάλυψη

2/3 κούπας (151γρ.) σάλτσα πίτσας

1/4 κούπας (25 γρ. ) τριμμένο τυρί παρμεζάνα, επιπλέον για πασπάλισμα

227 γρ. τυρί μοτσαρέλα, τριμμένο, κατά προτίμηση πλήρους γάλακτος (περίπου 2 κούπες)

114 γρ. φρέσκια μοτσαρέλα, κομμένη σε κύβους 1/4″ (περίπου 1 κούπα)

Λάδι σκόρδου-βασιλικού

1/4 κούπας (50 γρ. ) εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

2 γεμάτες κουταλιές της σούπας (10 γρ. ) βασιλικός, φρέσκος και ψιλοκομμένος

1/2 έως 1 κουταλάκι του γλυκού χυμός λεμονιού, κατά βούληση

1/2 σκελίδα σκόρδο, τριμμένο

Μια πρέζα αλάτι

Μια πρέζα κόκκινο πιπέρι (προαιρετικά)

Εναλλακτικά, ολοκληρώστε την ψημένη πίτσα με λίγο λάδι βασιλικού και πασπάλισμα με Μείγμα Μπαχαρικών για Πίτσα, αν το επιθυμείτε.

Διατροφικά στοιχεία

Μέγεθος Μερίδας:

1 φέτα (71g)

Μερίδες Ανά Παρτίδα: 16

Περιεκτικότητα ανά Μερίδα:

Θερμίδες: 210

Συνολικά Λιπαρά: 14 γρ.

Κορεσμένα Λιπαρά: 6 γρ.

Trans Λιπαρά: 0 γρ.

Χοληστερίνη: 30 mg

Νάτριο: 380mg

Συνολικοί Υδατάνθρακες: 15γρ.

Διατροφικές Ίνες: 1γρ.

Συνολική Ζάχαρη: 0 γρ.

Προστιθέμενη Ζάχαρη: 0 γρ.

Ζάχαρη Αλκοόλη: 0 γρ.

Πρωτεΐνη: 8 γρ.



Οδηγίες

Για την προετοιμασία του βουτύρου για το στρώσιμο

Χρησιμοποιώντας τις μεγάλες οπές ενός τρίφτη, τρίψτε το βούτυρο πάνω σε ένα φύλλο λαδόκολλας ή κηρωμένου χαρτιού, δημιουργώντας μια ομοιόμορφη στρώση.

Διπλώστε τη λαδόκολλα στη μέση για να καλύψετε το βούτυρο, και στη συνέχεια μεταφέρετε το πακέτο στην κατάψυξη μέχρι να το χρησιμοποιήσετε για το στρώσιμο (τουλάχιστον 30 λεπτά ή μέχρι και αρκετές ημέρες νωρίτερα).

Για να φτιάξετε τη ζύμη

Ζυγίστε το αλεύρι ή μετρήστε το βάζοντας το προσεκτικά σε μια κούπα και αφαιρώντας την περίσσεια.

Σε ένα μεγάλο μπολ, χτυπήστε το αλεύρι, τη μαγιά, το αλάτι και τη ζάχαρη για να τα ανακατέψετε.

Προσθέστε το νερό και το ελαιόλαδο και ανακατέψτε με μια ευλύγιστη σπάτουλα ή ξύστη μπολ μέχρι να παραμείνουν μερικά ξηρά σημεία αλευριού.

Ζυμώστε τη ζύμη στο μπολ για να τη συνδυάσετε, στη συνέχεια μεταφέρετε την σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια εργασίας και συνεχίστε το ζύμωμα, πασπαλίζοντας ελαφρά με αλεύρι όπου χρειάζεται, για να ενσωματώσετε τα ξηρά κομμάτια και να σχηματίσετε μια ομοιογενή αλλά τραχιά ζύμη, για 1 έως 2 λεπτά.

Σκεπάστε και αφήστε την να φουσκώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 30 λεπτά.

Στο τέλος της ανόδου, η ζύμη θα είναι εμφανώς φουσκωμένη αλλά δεν θα έχει απαραίτητα διπλασιαστεί σε μέγεθος.

Για το στρώσιμο της ζύμης

Μεταφέρετε τη φουσκωμένη ζύμη σε μια ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια.

Χρησιμοποιήστε έναν πλάστη για να ανοίξετε τη ζύμη σε μέγεθος περίπου 25×33 εκ. (δεν χρειάζεται να είστε ακριβείς), με τη μικρή πλευρά κοντά σας.

Δουλεύοντας γρήγορα, πασπαλίστε το μεγαλύτερο μέρος του κατεψυγμένου τριμμένου βουτύρου πάνω από τη ζύμη, κρατώντας περίπου 1 κουταλιά της σούπας για το επόμενο βήμα (επιστρέψτε το στο καταψύκτη εν τω μεταξύ).

Με ελαφρώς αλευρωμένα χέρια, πιέστε ελαφρά το βούτυρο στη ζύμη για να κολλήσει.

Φέρτε το αριστερό τρίτο της ζύμης προς το κέντρο, στη συνέχεια φέρτε τη δεξιά πλευρά από πάνω για να καλύψετε το ίδιο τμήμα.

Πατήστε, πιέστε ή ελαφρώς ανοίξτε το ορθογώνιο για να το επεκτείνετε σε περίπου 10 εκ.

Κατανείμετε το υπόλοιπο κατεψυγμένο τριμμένο βούτυρο πάνω από τη ζύμη και πιέστε ελαφρώς με ελαφρώς αλευρωμένα χέρια για να κολλήσει.

Φέρτε το άνω τρίτο της ζύμης προς το κέντρο, στη συνέχεια φέρτε το κάτω τρίτο από πάνω του.

Πιέστε απαλά τη ραφή για να τη συγκολλήσετε (μην κλείσετε τις πλευρές), και στη συνέχεια πιέστε το πακέτο ζύμης σε ένα περίπου 2,5 εκ. παχύ ορθογώνιο.

Πασπαλίζοντας με αλεύρι όποτε είναι απαραίτητο, αρχίστε να ανοίγετε τη ζύμη σε ένα μεγάλο ορθογώνιο μέχρι να αρχίσει να αντιστέκεται (δηλαδή να επανέρχεται).

Όταν συμβεί αυτό, κάντε παύση και καλύψτε τη ζύμη για 15 λεπτά.

Ενώ η ζύμη ξεκουράζεται, προθερμάνετε τον φούρνο στους 245°C με τη σχάρα στη μέση.

Αφαιρέστε την κάλυψη από τη ζύμη και συνεχίστε να την ανοίγετε μέχρι να φτάσει περίπου τα 33×46 εκ., το μέγεθος του ταψιού για πίτσα με την πιο τραγανή κρούστα ή ενός ταψιού μισής λαμαρίνας.

Καθώς ανοίγετε τη ζύμη, μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται φυσαλίδες ή κομμάτια βουτύρου στην επιφάνεια: σπάστε τις φυσαλίδες με την άκρη ενός κοφτερού μαχαιριού ή μια οδοντογλυφίδα και πασπαλίστε τις λιπαρές περιοχές με αλεύρι.

Αν σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας η ζύμη γίνει ακατάλληλα ζεστή ή κολλώδης, τοποθετήστε την πάνω σε ένα φύλλο λαδόκολλας ή σε ένα ταψί, καλύψτε την και μεταφέρετέ την στο ψυγείο μέχρι να σφίξει, για 10 με 15 λεπτά.

Μεταφέρετε τη ζύμη σε ένα ταψί για πίτσα 33×46 εκ. χωρίς να το λαδώσετε (βλέπε “συμβουλές” παρακάτω για εναλλακτικές οδηγίες για ταψί) και τραβήξτε τη ζύμη προς τις άκρες.

Καλύψτε και αφήστε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 15 λεπτά.

Απαλά πιέστε και τραβήξτε τη ζύμη όσο χρειάζεται, ώστε να ακουμπήσει σε όλες τις άκρες και γωνίες του ταψιού· πρέπει να φτάνει περίπου μέχρι τη μέση των τοιχωμάτων του ταψιού.

Καλύψτε ξανά τη ζύμη και αφήστε τη να ξεκουραστεί για 15 με 30 λεπτά, μέχρι η ζύμη να φουσκώσει εμφανώς γύρω από τις άκρες.

Για να ολοκληρώσετε και να ψήσετε την πίτσα

Απλώστε ομοιόμορφα τη σάλτσα πίτσας πάνω στην επιφάνεια, φτάνοντας σχεδόν μέχρι τις άκρες.

Πασπαλίστε την παρμεζάνα πάνω από τη σάλτσα, στη συνέχεια απλώστε ομοιόμορφα την τριμμένη μοτσαρέλα και τέλος την φρέσκια μοτσαρέλα σε κύβους. (Βλέπε “συμβουλές” παρακάτω για καθοδήγηση σχετικά με την προσθήκη επιπλέον υλικών, όπως πεπερόνι και λαχανικά.)

Ψήστε στην κεντρική σχάρα για 15 έως 17 λεπτά, μέχρι το τυρί να λιώσει και να ροδίσει σε σημεία· οποιαδήποτε εκτεθειμένη ζύμη πρέπει να είναι χρυσή και τραγανή.

Θέλετε να αποφύγετε μεγάλες φυσαλίδες;

Ελέγξτε την πίτσα περίπου στα μισά του χρόνου ψησίματος και σπάστε οποιεσδήποτε ιδιαίτερα μεγάλες φυσαλίδες με την άκρη ενός κοφτερού μαχαιριού, στη συνέχεια συνεχίστε το ψήσιμο.

Ενώ η πίτσα ψήνεται, ετοιμάστε το λάδι σκόρδου-βασιλικού.

Για να φτιάξετε το λάδι σκόρδου-βασιλικού:

Σε ένα μικρό μπολ, συνδυάστε όλα τα υλικά. Αφήστε το στην άκρη μέχρι να ολοκληρωθεί το ψήσιμο της πίτσας.

Αφαιρέστε την πίτσα από τον φούρνο και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αποκολλήσετε το τυρί γύρω από τις άκρες του ταψιού.

Για να ολοκληρώσετε την πίτσα