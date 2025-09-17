Ανακαλύψτε την αυθεντική συνταγή για σπιτική πίτσα μαργαρίτα του διάσημου σεφ James Martin
Αφήστε τη ζύμη να φουσκώσει όλη τη νύχτα ώστε να δημιουργηθεί μια κρούστα σε στυλ προζυμιού, με πλούσια γεύση και αφράτη υφή. Η προσθήκη σιμιγδαλιού προσφέρει μια ελαφριά τραγανότητα στην πίτσα.
Υλικά
Για τη ζύμη της πίτσας:
800 γρ. αλεύρι
200 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι
1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική
14 γρ. ξηρή μαγιά
4 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
650ml νερό χλιαρό
Για την επικάλυψη:
2 κουτιά των 400 γρ. ντομάτες σε κονσέρβα
2 μεγάλες μπάλες μοτσαρέλας από αγελαδινό γάλα, τριμμένη
3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι
1 μεγάλη χούφτα φύλλα βασιλικού
Οδηγίες
- Για να φτιάξετε τη ζύμη, βάλτε σε ένα μεγάλο μπολ το αλεύρι, το αλάτι, τη ζάχαρη και τη μαγιά και ανακατέψτε.
- Κάντε μια λακκούβα στο κέντρο του αλευριού και ρίξτε το νερό, ανακατεύοντας σταδιακά το αλεύρι για να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη.
- Αδειάστε τη ζύμη σε μια λαδωμένη επιφάνεια εργασίας και ζυμώστε για περίπου 10 λεπτά ή μέχρι να γίνει λεία και ελαστική. Βάλτε τη σε ένα μπολ, σκεπάστε με πλαστική μεμβράνη και βάλτε στο ψυγείο για 24 ώρες.
- Προθερμάνετε τον φούρνο στην υψηλότερη θερμοκρασία του. Τοποθετήστε ένα βαρύ ταψί στο φούρνο και αφήστε το να ζεσταθεί καλά.
- Βγάλτε τη ζύμη από το μπολ και ζυμώστε για ένα-δύο λεπτά, στη συνέχεια χωρίστε τη σε τέσσερα κομμάτια. Αφήστε τα να ξεκουραστούν για πέντε λεπτά, στη συνέχεια τεντώστε κάθε κομμάτι με τα χέρια σας για να σχηματίσετε δίσκους πάχους περίπου 5 χιλιοστών.
- Τοποθετήστε τους δίσκους ζύμης σε ανάποδα αλευρωμένα ταψιά ή σε μια σπάτουλα πίτσας αν έχετε.
- Λιώστε τις ντομάτες κονσέρβας με ένα ραβδομπλέντερ ή ένα πολυμίξερ. Απλώστε λεπτά την λιωμένη ντομάτα πάνω από τις πίτσες, πασπαλίστε με την τριμμένη μοτσαρέλα και στη συνέχεια ραντίστε με το ελαιόλαδο. Αλατοπιπερώστε με θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι.
- Σύρετε κάθε πίτσα από το ταψί απευθείας στο θερμαινόμενο ταψί και ψήστε στο φούρνο για 5-10 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές.
- Για να σερβίρετε, πασπαλίστε με τα φύλλα βασιλικού πάνω από την πίτσα.
