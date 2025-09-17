Ανακαλύψτε την αυθεντική συνταγή για σπιτική πίτσα μαργαρίτα του διάσημου σεφ James Martin.

Αφήστε τη ζύμη να φουσκώσει όλη τη νύχτα ώστε να δημιουργηθεί μια κρούστα σε στυλ προζυμιού, με πλούσια γεύση και αφράτη υφή. Η προσθήκη σιμιγδαλιού προσφέρει μια ελαφριά τραγανότητα στην πίτσα.

Υλικά

Για τη ζύμη της πίτσας:

800 γρ. αλεύρι

200 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1 κουταλιά της σούπας ζάχαρη κρυσταλλική

14 γρ. ξηρή μαγιά

4 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

650ml νερό χλιαρό

Για την επικάλυψη:

2 κουτιά των 400 γρ. ντομάτες σε κονσέρβα

2 μεγάλες μπάλες μοτσαρέλας από αγελαδινό γάλα, τριμμένη

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 μεγάλη χούφτα φύλλα βασιλικού

Οδηγίες