7 ελληνικά μέρη που μοιάζουν βγαλμένα από χριστουγεννιάτικο παραμύθι

Από τις λαμπερές πλατείες των μεγάλων πόλεων μέχρι τα παραμυθένια ορεινά χωριά, ανακαλύψαμε τους 7 μαγικούς προορισμούς για αξέχαστες χριστουγεννιάτικες γιορτές

Τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα είναι μια εποχή γεμάτη φως, παράδοση και ζεστασιά. Από τα χιονισμένα βουνά της Μακεδονίας μέχρι τις γραφικές πλατείες, κάθε γωνιά της χώρας μεταμορφώνεται σε έναν παραμυθένιο προορισμό.

Εδώ είναι επτά περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων πόλεων, που υπόσχονται αξέχαστα και μαγικά Χριστούγεννα. Μαγικά Χριστούγεννα σε 7 περιοχές της Ελλάδας Αθήνα

Η πρωτεύουσα βάζει τα καλά της και προσφέρει μια πληθώρα επιλογών για όσους αγαπούν τη ζωντάνια και τις εκδηλώσεις της πόλης. Τι θα δείτε: Το επίκεντρο είναι η Πλατεία Συντάγματος, όπου δεσπόζει το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο και η φάτνη, ενώ τα κτίρια της Βουλής και η Βασιλίσσης Σοφίας στολίζονται φαντασμαγορικά. Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει καθημερινές εκδηλώσεις, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις. Η μαγεία: Η βόλτα στο στολισμένο Κολωνάκι και οι γιορτινές βιτρίνες της Ερμού προσφέρουν μια αίσθηση κοσμοπολίτικων Χριστουγέννων. Επισκεφθείτε την Τεχνόπολη στο Γκάζι για θεματικές εκδηλώσεις ή το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για παγοδρόμιο και λαμπερή ατμόσφαιρα.

Θεσσαλονίκη

Η συμπρωτεύουσα φημίζεται για την έντονη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρά της και το νεανικό της πνεύμα. Τι θα δείτε: Η Πλατεία Αριστοτέλους μεταμορφώνεται σε ένα λαμπερό κέντρο με το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, την φάτνη, και συχνά, τη στήσιμο ενός μικρού χριστουγεννιάτικου χωριού. Ο Πύργος του ΟΤΕ και ο φωταγωγημένος Θερμαϊκός συμπληρώνουν το παραμυθένιο σκηνικό. Η Μαγεία: Απολαύστε τον καφέ σας στη Λεωφόρο Νίκης με θέα τα στολισμένα καραβάκια και περπατήστε στις ιστορικές γειτονιές (π.χ. Λαδάδικα, Άνω Πόλη) για να ανακαλύψετε τις τοπικές χριστουγεννιάτικες γεύσεις.

Τρίκαλα

Τα Τρίκαλα έχουν κερδίσει επάξια τον τίτλο του κορυφαίου χριστουγεννιάτικου προορισμού στην Ελλάδα, χάρη στον πασίγνωστο “Μύλο των Ξωτικών“. Τι θα δείτε: Ο παλιός Μύλος Ματσόπουλου μετατρέπεται σε ένα τεράστιο θεματικό πάρκο, γεμάτο εργαστήρια, παιχνίδια, ζαχαρένια σπίτια και, φυσικά, το σπίτι του Άγιου Βασίλη. Η ατμόσφαιρα είναι μοναδική, ιδανική για οικογένειες. Η Μαγεία: Η πόλη ολόκληρη ντύνεται στα γιορτινά, ενώ η γέφυρα του Ληθαίου ποταμού και οι κεντρικές πλατείες λάμπουν κάτω από χιλιάδες φωτάκια.

Δράμα

Στη Βόρεια Ελλάδα, η Δράμα στήνει τη δική της χριστουγεννιάτικη φιέστα με την ξακουστή “Ονειρούπολη” στον Δημοτικό Κήπο και την Κεντρική Πλατεία. Τι θα δείτε: Ένα ολόκληρο χωριό βγαλμένο από παραμύθι, με ξύλινα σπιτάκια, το Ταχυδρομείο του Άγιου Βασίλη, παγοδρόμια και καρουζέλ. Οι εκδηλώσεις διαρκούν όλο τον Δεκέμβριο, προσφέροντας δωρεάν δράσεις. Η Μαγεία: Το κλίμα είναι συχνά χιονισμένο, ενισχύοντας την αίσθηση ότι βρίσκεστε στο σπίτι του Άγιου Βασίλη.