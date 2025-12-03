Πατρών- Πύργου: Παραδίδεται αύριο το τμήμα Μιντιλόγλι - Καμίνια- Σε εφαρμογή τα διόδια για τη ζώνη Πάτρα- Κυλλήνη

Παραδίδονται αύριο στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα από Μιντιλόγλι – Καμίνια και παράλληλα τίθενται σε ισχύ και τα διόδια για το Πάτρα - Κυλλήνη.

Με ανακοίνωσή της, "η Ολυμπία Οδός ενημερώνει πως το τμήμα από Μιντιλόγλι – Καμίνια (μήκους 10χλμ.) του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου θα τεθεί σε λειτουργία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα- Κυλλήνη (46,5χλμ.), με τις ακόλουθες τιμές:

Τιμές ανά σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος (€ με 24% ΦΠΑ)

Σταθμός Διοδίων Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4

Μετωπικός Πάτρας 2,40 3,50 8,90 12,40

Πλευρικός Κάτω Αχαΐας 1,50 2,10, 5,40, 7,50