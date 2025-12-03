Πατρών- Πύργου: Παραδίδεται αύριο το τμήμα Μιντιλόγλι - Καμίνια- Σε εφαρμογή τα διόδια για τη ζώνη Πάτρα- Κυλλήνη

Δείτε τις τιμές ανά κατηγορία οχήματος
Παραδίδονται αύριο στην κυκλοφορία τα τελευταία 10 χιλιόμετρα από Μιντιλόγλι – Καμίνια και παράλληλα τίθενται σε ισχύ και τα διόδια για το Πάτρα - Κυλλήνη.
Με ανακοίνωσή της, "η Ολυμπία Οδός ενημερώνει πως το τμήμα από Μιντιλόγλι – Καμίνια (μήκους 10χλμ.) του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών- Πύργου θα τεθεί σε λειτουργία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025. Παράλληλα θα τεθεί σε ισχύ το σύστημα διοδίων για τη ζώνη Πάτρα- Κυλλήνη (46,5χλμ.), με τις ακόλουθες τιμές:
Τιμές ανά σταθμό διοδίων και κατηγορία οχήματος (€ με 24% ΦΠΑ)
Σταθμός Διοδίων Κατ. 1 Κατ. 2 Κατ. 3 Κατ. 4
Μετωπικός Πάτρας 2,40 3,50 8,90 12,40
Πλευρικός Κάτω Αχαΐας 1,50 2,10, 5,40, 7,50
Άμεσα διαθέσιμο θα είναι το εκπτωτικό πρόγραμμα VALUE, που παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις από 15% έως και 60% ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης σε κάθε μετωπικό ή πλευρικό σταθμό σε οχήματα κατηγορίας 1 και 2 με χρήση πομποδέκτη OΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας Ολυμπίας Οδού, ενώ τους επόμενους μήνες θα εφαρμοστεί και στην Πατρών-Πύργου η χιλιομετρική χρέωση που ισχύει στον υπόλοιπο αυτοκινητόδρομο.
Υπενθυμίζεται ότι η Πατρών-Πύργου είναι ο πρώτος πλήρως αυτοματοποιημένος αυτοκινητόδρομος στη χώρα που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά διόδια και μηχανήματα Αυτόματης Πληρωμής.
Αίτηση για την απόκτηση του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS/ Μοτοκάρτας και πληροφορίες για τα εκπτωτικά προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο www.olympiaodos.gr ή μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Πελατών στο τηλέφωνο 22960-95555".
