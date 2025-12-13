Άναψε στην πλατεία Γεωργίου το Χριστουγεννιάτικο δέντρο- Δείτε κι άλλες ΦΩΤΟ

Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Γεωργίου το απόγευμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, σήμανε την έναρξη των εκδηλώσεων που διοργανώνει και φέτος ο δήμος της Πάτρας για τα Χριστούγγενα και την Πρωτοχρονιά.

Πρωταγωνιστές στο ραντεβού με το πνεύμα των ημερών ήταν τα παιδιά, τα οποία αναζήτησαν και βρήκαν το μαγικό κουμπί με το οποίο στη συνέχεια μαζί με το δήμαρχο της Πάτρας Κώστα Πελετίδη, άναψαν το δέντρο των Χριστουγέννων, δίνοντας συγχρόνως φως και λάμψη στο Χριστουγεννιάτικο χωριό που έχει στηθεί στην πλατεία Γεωργίου.

Λαμπιόνια, στολίδια, μουσικές, Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ξυλοπόδαροι, ζωγραφικές προσώπου, φωνητικά σύνολα, συναυλίες, δεκάδες μπαλόνια και γλυκίσματα, συνέθεσαν το σκηνικό της βραδιάς.

Τα φωνητικά σύνολα της Μέριμνας, η Παιδική Χορωδία Cantelena, το σύνολο ΑΝΤΗΧΩ, η χορωδία του Μουσικού Σχολείου και η χορωδία του Πανεπιστημίου Πατρών «γέμισαν» την πλατεία με Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, δίνοντας ένα μοναδικό εορταστικό τόνο.

Οι εκδηλώσεις για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ολοκληρώθηκαν με μία ξεχωριστή συναυλία από το συγκρότημα BURGER PROJECT “ΦΙΕΣΤΑ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ” το οποίο πρόσφερε διαδραστική ψυχαγωγία με ανατρεπτικό, παιχνιδιάρικο χαρακτήρα.

Την εκδήλωση παρακολούθησε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού και Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου και Αθλητισμού Παναγιώτης (Τάκης Πετρόπουλος), δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Νατάσα Πατρινού.