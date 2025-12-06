Πώς θα αλλάξεις το χάρτινο δίπλωμα με ένα ΚΛΙΚ - Όλη η διαδικασία

Όπως είναι γνωστό εδώ και καιρό, το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης έχει ημερομηνία λήξης, και όσοι επιθυμούν να το αντικαταστήσουν μπορούν να εκκινήσουν τη διαδικασία πολύ εύκολα από τον καναπέ τους.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια η χώρα μας ακολουθεί το ευρωπαϊκό πρότυπο της έκδοσης νέου τύπου αδειών οδήγησης, με τη μορφή πλαστικής κάρτας, ένας μεγάλος αριθμός οδηγών εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του το παραδοσιακό χάρτινο τρίπτυχο.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο παλαιός τύπος άδειας οδήγησης θα παραμείνει σε ισχύ έως και τις 19 Ιανουαρίου 2033. Μέχρι τότε, ανεξαρτήτως κατηγορίας, κατάστασης ή ημερομηνίας έκδοσης, όλα τα χάρτινα διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί ώστε η άδεια ικανότητας να θεωρείται έγκυρη.

Υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι λόγοι οι οποίοι καθιστούν ένα χάρτινο δίπλωμα άκυρο και επί της ουσίας επιβάλλουν την άμεση αντικατάστασή του πολύ πριν παρέλθει αυτή η «περίοδος χάριτος» και φτάσουμε στην καταληκτική ημερομηνία του 2033.

Η έντονη φθορά είναι ένας από τους παράγοντες που πρέπει να μας οδηγήσει στην απόφαση αντικατάστασης του παλαιού-χάρτινου διπλώματος. Επίσης, η απουσία λατινικώνχαρακτήρων μπορεί να αποτελέσει μία ακόμα αφορμή για να αντικαταστήσει κανείς το χάρτινο δίπλωμα οδήγησης, καθώς καθιστά τη χρήση του εκτός ελληνικών συνόρων προβληματική.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η επίδειξη του διπλώματος οδήγησης είναι υποχρεωτική π.χ. για την ενοικίαση ενός οχήματος, συνεπώς αποτελεί ρίσκο να μεταβούμε σε χώρα του εξωτερικού, ακόμα κι αν αυτή είναι ευρωπαϊκή, με μια άδεια οδήγησης στην οποία δεν θα αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες το όνομά μας.

Η ευκολία αποθήκευσης και η ανθεκτικότητα του πλαστικού διπλώματος οδήγησηςαποτελούν ένα ακόμα ισχυρό κίνητρο για την αντικατάσταση του παλαιού. Τέλος, τα νέα πλαστικά διπλώματα θεωρούνται πιο ασφαλή σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραχάραξης, γεγονός που τα καθιστά ευρέως αποδεκτά ακόμα και σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το κόστος αντικατάστασης και τα δικαιολογητικά

Το κόστος αντικατάστασης ενός παλαιού τύπου διπλώματος ανέρχεται στα 30 ευρώ και καταβάλλεται με τη μορφή ενός παραβόλου. Η αίτηση αντικατάστασης μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά, μέσω gov.gr .

Ο πολίτης συνδέεται με τους κωδικούς TaxisNet και ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

Έναρξη αίτησης και συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και αποδοχή των όρων

Ανέβασμα φωτογραφίας και υπογραφής σύμφωνα με τις προδιαγραφές

Έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου αξίας 30 ευρώ

Επιλογή τρόπου παραλαβής -ταχυδρομικά ή από την αρμόδια υπηρεσία

Η ίδια διαδικασία μπορεί φυσικά να γίνει και μέσω ΚΕΠ ή Διευθύνσεων Μεταφορών, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τα ψηφιακά μέσα. Απαιτούνται ΑΦΜ, IBAN, κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση κατοικίας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο πολίτης ενημερώνεται για την έκδοση και την παραλαβή του νέου διπλώματος.

ΠΗΓΗ carandmotor.gr