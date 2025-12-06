Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Παπαναγιωτάκης και Μεταξάς στις κάλπες για την προεδρία

Σε κρίσιμη φάση μπαίνουν αύριο Κυριακή οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, με τον β΄ γύρο να φέρνει αντιμέτωπους τους δύο υποψηφίους που προκρίθηκαν από την πρώτη αναμέτρηση: τον Φάνη Παπαναγιωτάκη και τον Παναγιώτη Μεταξά.

Στον πρώτο γύρο που διεξήχθη την περασμένη Κυριακή, ο Φάνης Παπαναγιωτάκης συγκέντρωσε 180 ψήφους, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση, ενώ ο Παναγιώτης Μεταξάς ακολούθησε με 126 ψήφους. Η συμμετοχή στις κάλπες ήταν σημαντική, καθώς από τους 752 εγγεγραμμένους δικηγόρους στο μητρώο του Συλλόγου, ψήφισαν οι 593, καταδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον και την κινητικότητα στο σώμα των δικηγόρων της πόλης.

Οι δικηγόροι της Πάτρας θα κληθούν ξανά να προσέλθουν στις κάλπες για να επιλέξουν τον πρόεδρο που θα ηγηθεί του Δικηγορικού Συλλόγου για την επόμενη θητεία. Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 το απόγευμα, δίνοντας σε κάθε μέλος τη δυνατότητα να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

Ο δεύτερος γύρος αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα καθορίσει ποιος θα αναλάβει τα ηνία του Συλλόγου, έναν από τους πιο δυναμικούς επαγγελματικούς φορείς της Πάτρας.

Οι υποψήφιοι έχουν ήδη εντείνει τις επαφές τους με τα μέλη, προσπαθώντας να πείσουν για το όραμα και το πρόγραμμα τους, ενώ παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα και στα κοινωνικά δίκτυα του Συλλόγου, όπου τα μέλη ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις και τις θέσεις των δύο υποψηφίων.