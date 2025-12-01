Δικηγορικός Πατρών: Παπαναγιωτάκης και Μεταξάς σε νέα κάλπη- Η σταυροδοσία των υποψηφίων συμβούλων

Το δίδυμο του β’ γύρου, Φάνης Παπαναγιωτάκης και Παναγιώτης Μεταξάς, “κλείδωσε” στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου.

Οι δύο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν την ερχόμενη Κυριακή για την προεδρία, σε μια διαδικασία με ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή.

Ο Φάνης Παπαναγιωτάκης αναδείχθηκε πρώτος, συγκεντρώνοντας 180 ψήφους και ποσοστό 31.30%, ενώ ο Παναγιώτης Μεταξάς κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 126 ψήφους και 21.91%.

Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου προέδρου ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή, καθώς από τους 752 εγγεγραμμένους δικηγόρους προσήλθαν στις κάλπες οι 593, ποσοστό που αγγίζει το 78.86%. Τα άκυρα ψηφοδέλτια ανήλθαν σε 18, ενώ δεν καταγράφηκαν λευκά.

Ακολούθησαν:

Πέτρος Ντερέκης με 113 ψήφους και 19.65%,

Αθανάσιος Γαβριηλόπουλος με 78 ψήφους και 13.57%,

Παναγιώτης Ασπρουλιάς με 69 ψήφους και 12.00%,

Αιμίλιος Ρουμελιώτης με 9 ψήφους και 1.57%.

Τα αποτελέσματα των υποψηφίων συμβούλων

Κωστάκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη: 294 ψήφοι

Τσούκαλης Κωνσταντίνος του Νικολάου: 272 ψήφοι

Φλογέρας Αλέξιος του Θεοδώρου: 238 ψήφοι

Κολιόπουλος Παναγιώτης του Γρηγορίου: 243 ψήφοι

Καπάτου Χρυσούλα του Ιωάννη: 90 ψήφοι

Παπανικολάου Ξανθίππη του Ανδρέα: 233 ψήφοι

Διαμαντοπούλου Ελένη – Μαρία (Μαριλένα) του Αθανασίου: 218 ψήφοι

Ηλιόπουλος Παναγιώτης του Ανδρέα: 223 ψήφοι

Γριμάνης Τιμολέων του Διονυσίου: 201 ψήφοι

Νέγκα Μαριάνθη του Γεωργίου: 190 ψήφοι

Στεφού Μαρία του Ηλία: 171



Κυριάζης Απόστολος του Αντωνίου: 150 ψήφοι

Σκουτέρη Αλεξάνδρα του Αντωνίου: 135 ψήφοι

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος: 132 ψήφοι

Βαβαρούτας Σωτήριος (Άκης) του Ανδρέα: 124 ψήφοι

Κουινιώτη – Χρυσάνθου Δήμητρα του Αποστόλου: 126 ψήφοι

Μαντζαβάς Γεώργιος του Θεοδώρου: 115 ψήφοι

Αγραπίδη Μαργαρίτα του Νικολάου: 114 ψήφοι

Πεγλερίδης Δημήτριος του Κωνσταντίνου: 107 ψήφοι

Νίγδελη Αικατερίνη του Γεωργίου: 98 ψήφοι

Κοτσίρη Αργυρώ του Χαράλαμπου: 98 ψήφοι

Ξυδιά Αγγελική του Κωνσταντίνου: 73 ψήφοι

Λεκέας Γεώργιος του Ελευθερίου: 82 ψήφοι

Τσεκούρας Ανδρέας του Χαράλαμπου : 66 ψήφοι

Στεργιόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα: 58 ψήφοι

Σίμωτας Αθανάσιος του Γερασίμου: 35 ψήφοι





Αίγιο

https://elections.olomeleia. gr/2025/results/bar/3

Καλάβρυτα

https://elections.olomeleia.gr /2025/results/bar/24

Ηλεία

https://elections.olomeleia. gr/2025/results/bar/17

Αμαλιάδα

https://elections.olomeleia. gr/2025/results/bar/5