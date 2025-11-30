Λούτσα: Χειρουργήθηκε και μπήκε στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η σύντροφος του 24χρονου νεαρού που σκοτώθηκε στη Λούτσα, όταν 29χρονος οδηγός που φέρεται να έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω στον ίδιο, την κοπέλα του και μέλη της οικογένειάς του

Η 21χρονη κοπέλα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κροταφική βλάβη και ανοιχτό κάταγμα κνήμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύντροφος του 24χρονου χειρουργήθηκε από νευροχειρουργούς και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ, σύμφωνα με το protothema.gr

Η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου 24χρονου που είχαν τραυματιστεί ελαφρά έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ ο οδηγός του οχήματος (επίσης ελαφρά τραυματισμένος) αποχώρησε από το ΚΑΤ συνοδεία αστυνομικών και κρατείται στην Τροχαία.