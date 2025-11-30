Μπλόκα αγροτών: Κομμένη στα δύο η χώρα – Πάνω από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό- Επεισόδια και συλλήψεις

Αύριο στα διόδια των Μαλγάρων θα υπάρξει νέο μπλόκο από αγρότες των Κυμίνων, της Χαλάστρας αλλά και των γύρω περιοχών του Δήμου Δέλτα, οι οποίοι αρχικά θα παραταχθούν περιμετρικά των διοδίων
Aπό το μεσημέρι της Κυριακής η χώρα έχει ουσιαστικά «χωριστεί στα δύο», καθώς οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στην παλαιά εθνική οδό, κοντά στον κόμβο Νίκαιας, προχώρησαν στο κλείσιμο της εθνικής οδού Αθήνας–Θεσσαλονίκης.
Στα μπλόκα συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο.
Στην αρχή, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να τους αποτρέψουν, κάτι που προκάλεσε ένταση, συμπλοκές και χρήση χημικών από την Αστυνομία.
Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες.
Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία.
Στο μπλόκο έχουν φτάσει και εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.
Στη Νίκαια, η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες των ΜΑΤ, όμως, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπουν στην Εθνική Οδό.
Παράλληλα, στην περιοχή έγιναν και προσαγωγές αγροτών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.
Τα τρακτέρ παραμένουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο και η κυκλοφορία έχει διακοπεί.
Οι αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αγρότες δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Ενταση επικράτησε και στην Καρδίτσα όταν αγρότες με εκατοντάδες τρακτέρ, προσπάθησαν να προσπεράσουν τις αστυνομικές δυνάμεις και να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας.Τελικά, οι αγρότες πέρασαν στον αυτοκινητόδρομο με εκατοντάδες τρακτέρ, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό.
Νωρίτερα, είχαν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών.
Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας - συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου -από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.
Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων
Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τροποποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν ισχύ με προηγούμενη απόφαση.
Συγκεκριμένα, αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας-έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) και στην Ε.Ο. Καρδίτσας-Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου-αερογέφυρα Σοφάδων).
Επιπλέον, από τις 16.15 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών-Δέλτα Παλαμά, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:
- στις εισόδους - εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και
- στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Αύριο στα διόδια των Μαλγάρων θα υπάρξει νέο μπλόκο από αγρότες των Κυμίνων, της Χαλάστρας αλλά και των γύρω περιοχών του Δήμου Δέλτα, οι οποίοι αρχικά θα παραταχθούν περιμετρικά των διοδίων και δεν θα αποκλείσουν την κυκλοφορία των οχημάτων.
