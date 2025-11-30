Μπλόκα αγροτών: Κομμένη στα δύο η χώρα – Πάνω από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό- Επεισόδια και συλλήψεις

Aπό το μεσημέρι της Κυριακής η χώρα έχει ουσιαστικά «χωριστεί στα δύο», καθώς οι αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί στην παλαιά εθνική οδό, κοντά στον κόμβο Νίκαιας, προχώρησαν στο κλείσιμο της εθνικής οδού Αθήνας–Θεσσαλονίκης.

Στα μπλόκα συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο.

Στην αρχή, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να τους αποτρέψουν, κάτι που προκάλεσε ένταση, συμπλοκές και χρήση χημικών από την Αστυνομία.

Από τις συγκρούσεις τραυματίστηκαν δύο αγρότες.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Λάρισα, Πλατύκαμπο, Αγιά και Μαγνησία.

Στο μπλόκο έχουν φτάσει και εργαζόμενοι, μέλη του Εργατικού Κέντρου και φοιτητές.

Στη Νίκαια, η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες των ΜΑΤ, όμως, οι αγρότες κατάφεραν τελικά να μπουν στην Εθνική Οδό.

Παράλληλα, στην περιοχή έγιναν και προσαγωγές αγροτών κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Τα τρακτέρ παραμένουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο και η κυκλοφορία έχει διακοπεί.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι αγρότες δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ενταση επικράτησε και στην Καρδίτσα όταν αγρότες με εκατοντάδες τρακτέρ, προσπάθησαν να προσπεράσουν τις αστυνομικές δυνάμεις και να ανέβουν πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων που αποφάσισε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας.Τελικά, οι αγρότες πέρασαν στον αυτοκινητόδρομο με εκατοντάδες τρακτέρ, σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό.

Νωρίτερα, είχαν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών.