Aπό τη Μακρυνεία ο 24χρονος που σκοτώθηκε στη Λούτσα – Είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της φίλης του

Βαρύ είναι το πένθος στη Μακρυνεία Αγρινίου για τον 24χρονο που έχασε τη ζωή του στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στη Λούτσα τα περασμένα μεσάνυχτα.

Ο Σωτήρης Μπαλτάς καταγόταν από τις Παπαδάτες Μακρυνείας όπου η οδύνη είναι μεγάλη. Η ταφή του θα γίνει στο χωριό που είναι συγκλονισμένο για τον άδικο χαμό ενός παλικαριού που είχε όνειρα για τη ζωή, σύμφωνα με το agrinionews.gr

Πώς συνέβη το τροχαίο

H τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Αρτέμιδα όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και παρέσυρε τρεις πεζούς, ένας εκ των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα στη λεωφόρο Αρτέμιδος όταν ΙΧ που οδηγούσε ένας 29χρονος εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, και αφού προσέκρουσε σε κολώνα στη συνέχεια έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα, παρασέρνοντας τρεις πεζούς που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο ένα όχημα.

Δύο από τους πεζούς τραυματίστηκαν ελαφρά αλλά ο τρίτος, ένας 24χρονος, έχασε ακαριαία τη ζωή του. Κατά το δυστύχημα τραυματίστηκε ελαφρά και ο 29χρονος οδηγό του ΙΧ.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων του 29χρονου προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 24χρονος έμενε στο εξωτερικό και βρισκόταν στη Ελλάδα μόλις λίγες ώρες καθώς είχε ταξιδέψει για να παραβρεθεί στην ορκωμοσία της φίλης του στο πανεπιστήμιο.