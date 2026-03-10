Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τζόκερ κλήρωση 3038: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τζόκερ κλήρωση 3038: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 10/03/2026 και τα λεφτά ήταν… πολλά! Στην κλήρωση Τζόκερ Allwyn, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 3038), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 38, 36, 43, 21, 18 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Οι παίκτες του ΤΖΟΚΕΡ μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους.

Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και σε ομαδικά δελτία, τόσο στα καταστήματα Allwyn όλης της χώρας, όσο και μέσω διαδικτύου.

Ειδήσεις Τώρα

Ψωμί: Πόσο πιθανό είναι να ακριβύνει λόγω πολέμου

Πάτρα: «Υπάρχει επάρκεια για το Πάσχα» λένε οι κρεοπώλες, παρά την ευλογιά- Οι αναμενόμενες τιμές

Γιορτή στον Σταθμό Καλαβρύτων για τα 130 χρόνια του Οδοντωτού - Το μήνυμα και η διεκδίκηση

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Κλήρωση Τζόκερ
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03bb\u03ae\u03c1\u03c9\u03c3\u03b7 \u03a4\u03b6\u03cc\u03ba\u03b5\u03c1"]
823769
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις