Πάτρα: Aπάτη με κρυπτονομίσματα - Γυναίκα έχασε περίπου 10.000 ευρώ

Σε εξέλιξη έρευνα από τις Αρχές.
Ένα ακόμη περιστατικό απάτης που σχετίζεται με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα απευθύνθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, αναφέροντας ότι έπεσε θύμα επιτήδειων που της παρουσιάστηκαν ως επαγγελματίες επενδυτές στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων.
Με διάφορα προσχήματα και καθοδήγηση, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό, αποσπώντας ποσό που εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τις 10.000 ευρώ.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, οι οποίες διεξάγουν προανάκριση προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες και να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της απάτης.
Έχουν παρενέργειες τα ενέσιμα φάρμακα αδυνατίσματος;
Η αυξημένη χρήση οθονών στην πρώιμη εφηβεία οδηγεί σε προβλήματα ψυχικής υγείας
Οι πιο «αθόρυβοι» προορισμοί της Ευρώπης: Οι χώρες με τους λιγότερους τουρίστες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr