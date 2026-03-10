Πάτρα: Aπάτη με κρυπτονομίσματα - Γυναίκα έχασε περίπου 10.000 ευρώ

Ένα ακόμη περιστατικό απάτης που σχετίζεται με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα καταγγέλθηκε στις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα απευθύνθηκε στην Ασφάλεια Πατρών, αναφέροντας ότι έπεσε θύμα επιτήδειων που της παρουσιάστηκαν ως επαγγελματίες επενδυτές στον χώρο των ψηφιακών νομισμάτων.

Με διάφορα προσχήματα και καθοδήγηση, κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό, αποσπώντας ποσό που εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τις 10.000 ευρώ.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, οι οποίες διεξάγουν προανάκριση προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες και να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες της απάτης.