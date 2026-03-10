Μέση Ανατολή: CBS: Το Ιράν ετοιμάζεται να ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ - Εκατέρωθεν χτυπήματα σε Ιράν και Ισραήλ

Δέκα ημέρες πολέμου συμπληρώθηκαν στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

21:37

Ιράν: «Στόχος όλα τα αμερικανικά πλοία που θα βρεθούν στα Στενά του Ορμούζ»

Ο ναυτικός διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία ή πλοία των συμμάχων τους διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ θα αποτελέσουν στόχο.

«Ο ισχυρισμός ότι ένα πετρελαιοφόρο πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ με αμερικανική στρατιωτική συνοδεία είναι εντελώς ψευδής. Οποιαδήποτε διέλευση του αμερικανικού στόλου και των συμμάχων του θα σταματήσει από ιρανικούς πυραύλους και καμικάζι drones», δήλωσε ο αρχηγός του ναυτικού των IRGC, Αλιρέζα Τανγκσίρι.

Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε επίσης τις πληροφορίες που ήθελαν πλοία να συνοδεύτηκαν από τον αμερικανικό στρατό στα Στενά του Ορμούζ.

21:24

Ιρανός αξιωματούχος: Δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός, οι επιτιθέμενοι θα τιμωρηθούν

Το Ιράν δεν επιδιώκει κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, προσθέτοντας ότι ο «επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί».

«Σίγουρα δεν επιδιώκουμε κατάπαυση του πυρός», έγραψε σε αγγλόφωνη ανάρτηση ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρώην ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης και βασική προσωπικότητα του καθεστώτος μετά τη δολοφονία του πρώην ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Πιστεύουμε ότι ο επιτιθέμενος πρέπει να τιμωρηθεί και να του δοθεί ένα μάθημα που θα τον αποτρέψει από το να επιτεθεί ξανά στο Ιράν», πρόσθεσε.

21:17

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαχρέιν

Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, σύμφωνα με δύο δημοσιογράφους του AFP.

Το Μπαχρέιν έχει γίνει στόχος ιρανικών drones και πυραύλων, που μέχρι στιγμής έχουν σκοτώσει δύο άτομα στη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές.

21:09

Ιρακινό Κουρδιστάν: Αναχαίτιση drone κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ

Οι αντιαεροπορικές άμυνες κατέρριψαν μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ, στο Ιρακινό Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγή ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

20:56

Ισραήλ: Ειδικός πολεμικός προϋπολογισμός δεκάδων δισ. για τον πόλεμο με το Ιράν

Το Ισραήλ θα διαθέσει ειδικό προϋπολογισμό δεκάδων δισεκατομμυρίων σέκελ για πρόσθετες αμυντικές δαπάνες προκειμένου να χρηματοδοτήσει τον αεροπορικό πόλεμο με το Ιράν, ανακοίνωσαν σε κοινή δήλωση ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Ο Σμότριτς δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο συνεδριάζει το βράδυ της Τρίτης για να εγκρίνει τον ειδικό πολεμικό προϋπολογισμό, προσθέτοντας: «Δεν πρόκειται για δαπάνη, αλλά για επένδυση». Ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η ισραηλινή οικονομία παραμένει πολύ ισχυρή παρά τους πολέμους που διαρκούν πάνω από δύο χρόνια.

20:32

Αλμα στο πετρέλαιο μετά τις αναφορές για νάρκες στο Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν ξανά πάνω από τα 85 δολάρια/βαρέλι έπειτα από αναφορές ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν αρχίσει να βλέπουν ενδείξεις ότι το Ιράν ετοιμάζεται να αναπτύξει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το CBS.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 10 δολάρια το βαρέλι μέσα σε 50 λεπτά.

20:28

Επιβεβαιώνει τον αριθμό των τραυματιών το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο επιβεβαιώνει το δημοσίευμα του Reuters σχετικά με τους τραυματισμένους στρατιώτες στον πόλεμο με το Ιράν και δηλώνει ότι περίπου 140 μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Το Πεντάγωνο ισχυρίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματισμών ήταν ελαφροί και 108 στρατιωτικοί επέστρεψαν στην υπηρεσία τους.

20:26

Ζελένσκι: Ο Ουμέροφ και στρατιωτικοί αξιωματούχοι κατευθύνονται στη Μέση Ανατολή

Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ και στρατιωτικοί αξιωματούχοι κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή για να βοηθήσουν στην άμυνα απέναντι σε ιρανικά drones.

«Αυτή τη στιγμή η ομάδα μας -τόσο στρατιωτικοί όσο και ο Ρουστέμ Ουμέροφ- βρίσκεται καθ’ οδόν προς την περιοχή του Κόλπου, όπου οι άνθρωποί μας μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία ζωών και στη σταθεροποίηση της κατάστασης», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι «κανείς στον κόσμο δεν μπορεί ακόμη να πει πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό, αλλά είναι σημαντικό η προστασία της ζωής να αρχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά το συντομότερο δυνατό. Και εμείς χρειαζόμαστε σταθερότητα».

20:26

Λευκός Οίκος: Οι ΗΠΑ θα διαλύσουν την παραγωγή πυραύλων του Ιράν

Ο αμερικανικός στρατός προχωρά πλέον σε επιχειρήσεις για να διαλύσει την παραγωγή πυραύλων του Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Οπως ανέφερε, βομβαρδιστικά B-2 έριξαν πρόσφατα βόμβες 2.000 λιβρών σε βαθιά υπόγειες εγκαταστάσεις πυραύλων στο Ιράν.

20:17

CBS: Το Ιράν ετοιμάζεται να ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν αρχίσει να βλέπουν ενδείξεις ότι το Ιράν λαμβάνει μέτρα για την τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ αναφέρει το CBS στην πλατφόρμα X.



20:08

Αμερικανός αξιωματούχος: Δεν έχουν συνοδευτεί πλοία από τον αμερικανικό στρατό

Ο αμερικανικός στρατός δεν έχει συνοδεύσει μέχρι στιγμής κανένα πλοίο μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.



20:06

Reuters: Περίπου 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί έως τώρα

Μέχρι στιγμής, περίπου 150 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν, ανέφεραν δύο πηγές με γνώση του θέματος στο πρακτορείο Reuters.

Ο αριθμός αυτός δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως και είναι πολύ υψηλότεροςαπό τον αριθμό των οκτώ σοβαρά τραυματιών Αμερικανών στρατιωτών που έχει δημοσιοποιήσει το Πεντάγωνο.



19:57

Ισραηλινά ΜΜΕ: Απαισιοδοξία για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν

«Η αρχική ευφορία που συνόδευσε την έναρξη της επιχείρησης κατά του Ιράν έχει δώσει τη θέση της στην απογοήτευση και στον αυξανόμενο πεσιμισμό στο Ισραήλ, καθώς οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι αμφιβάλλουν όλο και περισσότερο για τις πιθανότητες αλλαγής καθεστώτος στο Ιράν», αναφέρεται σε δημοσίευμα του ισραηλινού Ynet.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους που επικαλείται το δημοσίευμα, ο πόλεμος με το Ιράν «θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο ακόμη εβδομάδες».

19:47

Έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στον Λίβανο

Η ΕΕ ενεργοποίησε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τον Λίβανο, καθώς η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων τις τελευταίες ημέρες.

Όπως ανακοινώθηκε, η βοήθεια περιλαμβάνει τρόφιμα, ιατρικά κιτ, υλικά για προσωρινή στέγαση, κιτ αναψυχής για παιδιά και χειμερινό ρουχισμό, με στόχο την κάλυψη των άμεσων και αυξανόμενων ανθρωπιστικών αναγκών στον Λίβανο.

19:36

Επίθεση με drone σε αεροπορική βάση, βόρεια της Βαγδάτης

Επίθεση με drone σημειώθηκε στην αεροπορική βάση Μπαλάντ, βόρεια της Βαγδάτης, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας που επικαλείται το Reuters.

19:33

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι το Ιράν χάκαρε κάμερες ασφαλείας

Η διεύθυνση κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ δήλωσε ότι έχει εντοπίσει «δεκάδες παραβιάσεις από το Ιράν σε κάμερες ασφαλείας για σκοπούς κατασκοπείας» από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προτρέποντας το κοινό να είναι σε εγρήγορση.

«Η διεύθυνση εργάζεται για να ειδοποιήσει εκατοντάδες ιδιοκτήτες καμερών και καλεί το κοινό να αλλάξει τους κωδικούς πρόσβασης και να ενημερώσει το λογισμικό του για να αποτρέψει οποιονδήποτε κίνδυνο ασφαλείας, είτε εθνικό είτε προσωπικό», έγραψε η Cyber Israel την Δευτέρα.

19:30

Νέο κύμα ισραηλινών βομβαρδισμών στον Λίβανο

– Νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εξαπέλυσε το Ισραήλ στον Λίβανο, στοχεύοντας θέσεις της Χεζμπολάχ και πλήττοντας τη νότια πόλη της Τύρου.

– Η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ έχει αυξηθεί δραματικά μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, με συγκρούσεις να σημειώνονται σε διάφορες περιοχές.

– Τουλάχιστον 486 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα την τελευταία εβδομάδα, ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας κάλεσε σε αποκλιμάκωση.

19:30

Δυνατές εκρήξεις ακούγονται στην Τεχεράνη

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν τουλάχιστον τρεις εκρήξεις στην Τεχεράνη.

Οι εκρήξεις τράνταξαν τα παράθυρα του διαμερίσματος ενός δημοσιογράφου του AFP στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης. Δεν υπάρχαν άμεσες πληροφορίες σχετικά με τους στόχους των επιθέσεων.

19:16

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Τηλεφωνική συνομιλία είχαν ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Η προηγούμενη επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου, έπειτα από σειρά επαφών που είχε ο Ρώσος πρόεδρος με ηγέτες χωρών του Περσικού Κόλπου.

Κατά τη διάρκεια της νέας συνομιλίας, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, οι δύο ηγέτες συνέχισαν τη συζήτηση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τις εξελίξεις που σχετίζονται με την «ισραηλινοαμερικανική επίθεση κατά του Ιράν».

Όπως ανέφερε το Κρεμλίνο, ο Πούτιν επανέλαβε τη βασική θέση της Ρωσίας υπέρ της ταχείας αποκλιμάκωσης της κρίσης και της επίλυσης της σύγκρουσης μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων.

19:15

IDF: Καταστράφηκαν αρχηγείο ιρανικών υπηρεσιών πληροφοριών και κέντρα διοίκησης της Basij

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι αεροπορικά πλήγματα την τελευταία εβδομάδα κατέστρεψαν βασικές εγκαταστάσεις των ιρανικών Εσωτερικών Δυνάμεων Ασφαλείας και μονάδων της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij στην επαρχία Ιλάμ, στο δυτικό Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν το αρχηγείο των Εσωτερικών Δυνάμεων Ασφαλείας, εγκαταστάσεις του υπουργείου Πληροφοριών, ένα κέντρο διοίκησης των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) που φέρεται να ήταν υπεύθυνο για την καταστολή διαδηλώσεων, καθώς και αρκετές ακόμη εγκαταστάσεις της Basij και των IRGC.

19:09

AEGEAN: Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Ριάντ, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή προχωρά η AEGEAN.

Ειδικότερα:

Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 28ης Μαρτίου

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ, τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Μαρτίου

19:07

Ο αριθμός των νεκρών στο Λίβανο ανέρχεται σε 570 από την έναρξη του πολέμου

18:17

Η Τεχεράνη θα απαντήσει "οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος" σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών της χώρας

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο επιδραστικός Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, προειδοποίησε σήμερα ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον των υποδομών του Ιράν θα οδηγήσει σε μια απάντηση του ίδιου μεγέθους κατά την ενδέκατη μέρα του πολέμου, ο οποίος άρχισε με τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα.

"Ας γνωρίζει ο εχθρός πως, ό,τι κι αν κάνει, θα υπάρξει σίγουρα αναλογική και άμεση απάντηση", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Γαλιμπάφ, ένας πρώην στρατιωτικός.

"Σήμερα, πολεμάμε οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χωρίς συμβιβασμούς ούτε εξαιρέσεις" και "εάν επιτεθούν στις υποδομές, θα τους στοχοθετήσουμε", επίσης σε αντίποινα, πρόσθεσε.