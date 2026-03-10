Πύργος: Αυτοψία Κατσαφάδου στις πληγείσες περιοχές

Τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο υποδέχεται αύριο η Ηλεία, όπως έγραψε το Patrisnews την Κυριακή, προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος των καταστροφών απο τα τελευταία κύματα κακοκαιρίας και βέβαια να δρομολογηθούν ενέργειες αποκατάστασης και πρόληψης.

Πλην της επιτόπιας αυτοψίας θα πραγματοποιηθεί στις 12 σύσκεψη στο Συνεδριακό κέντρο της Π.Ε. Ηλείας παρουσία των Δημάρχων της Ηλείας και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας με κύριο αντικείμενο τις χρηματοδοτήσεις των αποκαταστάσεων.

Οι δήμαρχοι αναμένεται να παραστούν…ετοιμοπόλεμοι έχοντας κοστολογήσει τις παρεμβάσεις που είναι αναγκαίες, υπολογίζεται πως το κόστος θα ξεπεράσει τα 35 εκ ευρώ.