Δήμος Δυτικής Αχαίας: Μία σημαντική εξέλιξη για την προστασία της παραλίας της Καλογριάς

Μία σημαντική εξέλιξη κατεγράφη στην υπόθεση της παραχώρησης των 35 στρεμμάτων στην προστατευόμενη παραλία της Καλογριάς, καθώς με απόφαση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η έκταση δεν διαγράφεται από δημόσιο κτήμα.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Δυτικής Αχαίας αναφέρει: "Σύμφωνα με την συγκεκριμένη απόφαση: «Η μη διαγραφή, σύμφωνα με την από 13.02.2026 γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας (πρακτικό αριθμ. 01/2026), τμήματος δημοσίου κτήματος παλαιού αιγιαλού υπό ΑΒΚ 32 στην περιοχή της Καλογριάς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της ΠΕ. Αχαΐας».

Με βάση αυτή την εξέλιξη η παραλία της Καλόγριας παραμένει δημόσιο κτήμα για να τη χαίρονται οι πολίτες και οι επισκέπτες της περιοχής και μπαίνει ένα ακόμη ένας φραγμός στον ιδιώτη επενδυτή.

Ο αγώνας των φορέων της Αχαΐας και συγκεκριμένα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδος, του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος και της ΟΙΚΙΠΑ φαίνεται πως δικαιώνεται, καθώς μπορεί να μην «κερδήθηκε ακόμη ο πόλεμος», κερδήθηκε όμως μία σημαντική μάχη και μάλιστα, λίγες ημέρες μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς τους στον Εισαγγελέα, αναφέρει ανακοίνωση του Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, ο οποίος μετά από συντονισμένες ενέργειες κατάφερε να συστήσει αραγές μέτωπο βρίσκοντας θετική ανταπόκριση από τον Πρόεδρο της ΠΕΔΔΕ, Δήμαρχο Καλαβρύτων, Αθανάσιο Παπαδόπουλο, τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας, Βαγγέλη Καραχάλιο, αλλά και την ΟΙΚΙΠΑ.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί μία σημαντική θετική εξέλιξη για την τοπική μας κοινωνία και την προστασία της Καλογριάς. Ο Δήμος μας από την πρώτη στιγμή στάθηκε απέναντι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης μίας περιοχής με ανεκτίμητη περιβαλλοντική αξία, όχι γιατί είναι ενάντια στις επενδύσεις, αλλά γιατί αποκαλύφθηκαν σκιές που έθεταν σε κίνδυνο την δημόσια έκταση. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα της παραλίας και να συνεργαζόμαστε με όλους τους αρμόδιους φορείς για την προστασία του φυσικού πλούτου της περιοχής», δήλωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Να σημειωθεί πως το μέτωπο των φορέων και τις ενέργειές τους υποστήριξαν με κοινοβουλευτικές τους παρεμβάσεις, οι βουλευτές Αχαΐας, Γιώργος Παπανδρέου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Σία Αναγνωστοπούλου και Νίκος Καραθανασόπουλος,

Ο αγώνας για την υπεράσπιση του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς δεν σταματά, καθώς επόμενος στόχος είναι η οριστική απόρριψη του αιτήματος του ιδιώτη".