Στοπ στον ιδιώτη στην Καλόγρια- Γ. Κανέλλης: «Ο αγώνας οδηγείται στη δικαίωσή του, αλλά κρατάμε μια επιφύλαξη»

«Ο αγώνας της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ και φορέων του νομού, φαίνεται ότι οδηγείται προς την δικαίωσή του. Είναι μια θετική εξέλιξη», δηλώνει στο thebest.gr ο Γιώργος Κανέλλης, εκπρόσωπος της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ, μετά την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, Δημήτρη Κατσαρού, που αναρτήθηκε τη Δευτέρα στη «Διαύγεια», και βάζει ένα σημαντικό εμπόδιο στο αίτημα ιδιώτη επενδυτή για την παραχώρηση έκτασης 35 στεμμάτων παλαιού αιγιαλού στην παραλία της Καλόγριας.

Με βάση το αναρτηθέν κείμενο αποφασίζεται «η μη διαγραφή, σύμφωνα με την από 13.02.2026 γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων Αχαΐας (πρακτικό αριθμ. 01/2026), τμήματος δημοσίου κτήματος παλαιού αιγιαλού υπό ΑΒΚ 32 στην περιοχή της Καλογριάς του Δήμου Δυτικής Αχαΐας της ΠΕ. Αχαΐας».

Ο Γιώργος Κανέλλης εξηγεί τη διαδρομή του αγώνα, για την μη ιδιωτικοποίηση της συγκεκριμένης έκτασης: «Εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχουμε ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα, στον οποίο ευτυχώς έχουμε μαζί μας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας. Το αίτημα είναι να μην παραχωρηθεί ένα τμήμα του παλαιού αιγιαλού, στην παραλία της Καλόγριας (στο πόδι του Μαύρου Βουνού). Επιδιώκουμε να μην περάσει στην ιδιοκτησία ιδιώτη, ο οποίος έχει παρουσιάσει ένα συμβόλαιο, που φαίνεται ότι το αγοράζει από κάποια βρετανική εταιρία».

«Εμείς το αμφισβητήσαμε αυτό και η Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας είχε και αυτή τη δική μας άποψη και η αρμόδια επιτροπή είχε καταλήξει ότι πρόκειται για δημόσιο κτήμα και ότι δεν τίθεται θέμα να περάσει σε ιδιώτη, αλλά μετά την πίεση του Υπουργείου και βάση ενός νόμου που ψηφίστηκε το 2024, ανετράπη η κατάσταση και δόθηκε εντολή από τον τότε γενικό γραμματέα του Υπουργείου να γίνει η παραχώρηση. Στη συνέχεια, εμείς ζητήσαμε την ανάκληση της παραχώρησης, πέρασαν αρκετοί μήνες και τώρα έχουμε αυτή την εξέλιξη, δηλαδή ότι παραμένει δημόσιο κτήμα. Όπως προείπα, είναι μια νίκη γιατί έχουμε και κάποια επιφύλαξη, μήπως υπάρξει κάποια αντίδραση από τον ιδιώτη επενδυτή και γι’ αυτό δεν σπεύδουμε να πανηγυρίσουμε» προσθέτει.