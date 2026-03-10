Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας

15.45 Η φωτιά έχει τεθεί υπό των μερικό έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων

14.35 Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στις Αιγές Αχαΐας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1μμ και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.