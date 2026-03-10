Πέτρος Ψωμάς: Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα Μουσεία

Σε ανακοίνωσή του το σπιράλ αναφέρει:

Η Πάτρα σήμερα διαθέτει τέσσερα σπουδαία μουσεία: το εξαιρετικό «Αρχαιολογικό Μουσείο» στην είσοδο της πόλης, το μοναδικό στην Ελλάδα «Μουσείο Τύπου» στη Μαιζώνος, το «Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας» στη Σχολή Θετικών Επιστημών και την «Οικία Παλαμά» στην Κορίνθου. Χρωστάμε τη δημιουργία και λειτουργία τους, αντίστοιχα, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στην Ένωση Συντακτών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στη Στέγη Γραμμάτων “Κωστής Παλαμάς”. Απών ο Δήμος Πατρέων από αυτή την απαρίθμηση -ας μνημονεύσουμε μόνο το «Σπίτι του Νερού» στην Άνω Πόλη, έργο της πρώην ΑΔΕΠ, «προίκα» προηγούμενων δημοτικών αρχών.

Το μέγεθος, το κύρος και η ιστορία της πόλης δεν συνάδουν με αυτό το μικρό πλήθος μουσείων. Ιωάννινα, Τρίκαλα και Ηράκλειο διαθέτουν από έξι τουλάχιστον, ενώ με Αθήνα και Θεσσαλονίκη καλό είναι να αποφύγουμε τις συγκρίσεις. Το στενάχωρο είναι πως η επί δωδεκαετία δημοτική αρχή δεν συνδράμει ούτε τη δημιουργία ούτε τη στέγαση επιπλέον μουσείων. Το οδυνηρό είναι πως διαθέσιμοι χώροι υπάρχουν στην πόλη -όπως υπάρχουν και άστεγα μουσεία!- αλλά η Λαϊκή Συσπείρωση δεν έχει διάθεση να κάνει το απαραίτητο «ταίριασμα».

Ποια είναι τα δημοτικά κτίρια που παραμένουν αναξιοποίητα; Ας περιοριστούμε στα κεντρικά:

• Το κτίριο στη συμβολή Αράτου και Μαιζώνος (δωρεά Καραμανδάνη, πρώην Αρχαιολογικό, πρώην Δημοτικό Ωδείο)

• Το πρώην Δημαρχείο επί της Μαιζώνος

• Η Δημοτική Βιβλιοθήκη με όλα τα εξωτερικά ισόγεια γραφεία του τετραγώνου

• Το υπό ανακαίνιση Μέγαρο Λόγου και Τέχνης

• Το Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών

• Τα Παλαιά Λουτρά επί της Γούναρη

Ποια είναι τα Μουσεία που αναζητούν στέγαση; Ιδού οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

• Το «Μουσείο Λαϊκής Τέχνης» (που «εκδιώχτηκε» άναρχα από το Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο και τα εκθέματά του βρίσκονται σήμερα αποθηκευμένα στην Αίγλη της Veso Mare)

• Το «Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο» (που παραμένει ανεπίσκεπτο λόγω τραγικών κτιριολογικών συνθηκών στον –άνευ ρεύματος!- όροφο που το στεγάζει)

• Το «Αθλητικό Μουσείο» των Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών (που έχει στριμωχτεί σε ένα γραφείο στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο)

• Το «Μουσείο Χάντμπολ» της Α.Ε. Πάτρας Ακαδημίας των Σπορ στο Κλειστό Γυμναστήριο στο Κουκούλι

• Το «Μουσείο Τυπογραφίας» με έργα του Πατρινού τυπογράφου Αντώνη Παπαντωνόπουλου (που το «εξορίσαμε» από την Πάτρα και συστεγάζεται με άλλες εκθέσεις στα Χανιά)

• Το «Μουσείο Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας» (που οργάνωσε το σπιράλ το 2024, έκλεισε αλλά ευτυχώς διασώθηκε μέσω… ψηφιοποίησης και βρίσκεται πλέον στο spiralpatras.gr)

Υπάρχουν κι άλλες συλλογές και προτάσεις ιδιωτών της πόλης που –αν υπήρχε πρόθεση του δήμου και διαθέσιμοι χώροι- θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε επισκέψιμα θεματικά μουσεία. Πρωτίστως υπάρχει η μεγάλη αναγκαιότητα για ένα «Μουσείο Πόλεως Πατρών», απαραίτητο για την αυτοεκτίμηση της πόλης και για την επίσκεψη-ενημέρωση των τουριστών μας. Τη δε μοναδικότητα του Πατρινού Καρναβαλιού οφείλουμε να την στεγάσουμε σταδιακά σε ένα Καρναβαλικό Θεματικό Πάρκο που θα καταστήσει την Πάτρα μητρόπολη (και ουσιαστική συμπρωτεύουσα) του νότου, επισκέψιμη ολοχρονίς.

Αυτά πρεσβεύει το σπιράλ. Και αναζητεί από τώρα κτίρια, κονδύλια, εργαλεία, συμμαχίες και προοπτικές. Η δημοτική αρχή τι λέει –και κυρίως τι κάνει- αλήθεια επ’ αυτών;