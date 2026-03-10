«Πολεμικές» αυξήσεις στα καύσιμα στην Αχαΐα: «Βλέπουμε περίπου 6 λεπτά αύξηση κάθε μέρα, o κόσμος γκρινιάζει σε εμάς»

Ραγδαίες αυξήσεις καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στις τιμές των καυσίμων και στην Αχαΐα, με τους καταναλωτές να σπεύδουν στα πρατήρια για να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ τους, υπό τον φόβο νέων ανατιμήσεων, στον απόηχο των εξελίξεων στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρει στο thebest.gr ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αχαΐας, οι αυξήσεις είναι συνεχείς και ιδιαίτερα έντονες. «Δεν υπάρχει όριο στις αυξήσεις. Βλέπουμε περίπου 6 λεπτά αύξηση κάθε μέρα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα σε μόλις πέντε ημέρες το πετρέλαιο έχει αυξηθεί περίπου κατά 30 λεπτά, ενώ και η βενζίνη έχει καταγράψει άνοδο, καθώς «έχει πάει περίπου 7 λεπτά πιο ακριβή». Την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει, «το πετρέλαιο θέρμανσης έχει φτάσει περίπου στο 1,40 ευρώ το λίτρο».

Όπως λέει ο κ. Παπαγιαννόπουλος, η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στους καταναλωτές. «Ο κόσμος γκρινιάζει σε εμάς, είναι έτοιμοι να μας βρίσουν», αναφέρει, τονίζοντας ότι «πολλοί οδηγοί σπεύδουν στα πρατήρια για να γεμίσουν τα οχήματά τους πριν υπάρξουν νέες αυξήσεις».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται να το αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλά οχήματα. «Πιστεύω ότι οι βιομηχανίες που έχουν φορτηγά και γενικά πολλά οχήματα είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα», σημειώνει.

Τέλος, ο πρόεδρος των βενζινοπωλών τονίζει ότι η αγορά βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. «Πέρασε το πρώτο κύμα αυξήσεων, τώρα περιμένουμε το δεύτερο», αναφέρει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα.