Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Φωταγωγήθηκε για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Φωταγωγημένη με τα χρώματα του Παναιτωλικού ήταν χθες (9/3) η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου του Αγρινίου.

Η συμβολική αυτή κίνηση αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στη διαδρομή του Παναιτωλικού, που εδώ και έναν αιώνα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αθλητικής αλλά και κοινωνικής ζωής της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Παναιτωλικός, με ιστορία που ξεκινά το 1926, έχει διαμορφώσει μια ισχυρή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και διατηρεί βαθιούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και ολόκληρης της περιοχής.

