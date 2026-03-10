Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Φωταγωγήθηκε για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Φωταγωγήθηκε για ...

Ο Παναιτωλικός ιδρύθηκε το 1926

Φωταγωγημένη με τα χρώματα του Παναιτωλικού ήταν χθες (9/3) η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, στο πλαίσιο των δράσεων για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου του Αγρινίου.

Η συμβολική αυτή κίνηση αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στη διαδρομή του Παναιτωλικού, που εδώ και έναν αιώνα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αθλητικής αλλά και κοινωνικής ζωής της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Παναιτωλικός, με ιστορία που ξεκινά το 1926, έχει διαμορφώσει μια ισχυρή παρουσία στο ελληνικό ποδόσφαιρο και διατηρεί βαθιούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία του Αγρινίου και ολόκληρης της περιοχής.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσιεύει το Agrinio Press:

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: «Υπάρχει επάρκεια για το Πάσχα» λένε οι κρεοπώλες, παρά την ευλογιά- Οι αναμενόμενες τιμές

H Βρετανία στέλνει πλοίο εκκένωσης στην Κύπρο

Πάτρα: Του άρπαξε την αλυσίδα από τον λαιμό έξω από μαγαζί

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Παναιτωλικός Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a0\u03b1\u03bd\u03b1\u03b9\u03c4\u03c9\u03bb\u03b9\u03ba\u03cc\u03c2 ","\u0393\u03ad\u03c6\u03c5\u03c1\u03b1 \u03a1\u03af\u03bf\u03c5 \u0391\u03bd\u03c4\u03b9\u03c1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5"]
823711
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις