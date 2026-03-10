H Βρετανία στέλνει πλοίο εκκένωσης στην Κύπρο

Δεύτερο πλοίο του βασιλικού Πολεμικου Ναυτικού θα αποστείλει η Βρετανία στην Ανατολική Μεσόγειο,
Δεύτερο πλοίο του βασιλικού Πολεμικου Ναυτικού θα αποστείλει η Βρετανία στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της στρατιωτικής της παρουσίας στην περιοχή εν μέσω της αυξανόμενης έντασης και των ανησυχιών για την ασφάλεια των Βρετανών πολιτών.
Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για το RFA Lyme Bay, πλοίο υποστήριξης, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως πλωτή βάση επιχειρήσεων, αλλά και ως πλοίο υγειονομικής βοήθειας. Όπως ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο 'Αμυνας, ήδη προετοιμάζεται ώστε να μπορεί να συμμετάσχει σε πιθανές επιχειρήσεις εκκένωσης πολιτών από την περιοχή, εφόσον απαιτηθεί.
Το RFA Lyme Bay είναι πολεμικό πλοίο αμφίβιων επιχειρήσεων. Έχει μήκος περίπου 176 μέτρα, με δυνατότητα μεταφοράς στρατιωτικού προσωπικού, οχημάτων, ελικοπτέρων και σημαντικού όγκου εξοπλισμού. Παράλληλα μπορεί να υποστηρίξει ιατρικές επιχειρήσεις, φιλοξενώντας κινητές ιατρικές εγκαταστάσεις.
Η αποστολή του αναμένεται να επικεντρωθεί στην παροχή υλικοτεχνικής και ιατρικής υποστήριξης σε βρετανικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων για πιθανή απομάκρυνση πολιτών από εμπόλεμες ζώνες.
«Σουρωτήρι» οι δρόμοι από τις οπτικές ίνες- Μελάς: «Έχουν διαλύσει όλη την Πάτρα, αλλά τι θα γινόταν εάν ο Δήμος έλεγε ότι δεν θέλει τις οπτικές ίνες;»
Αίγιο: Νεκρός 63χρονος μετά από σοβαρό τραυματισμό - Τραυματίστηκε με τσεκούρι ενώ έκοβε ξύλα
Πάτρα: Ποια περιοχή στο κέντρο δεν θα έχει νερό την Πέμπτη 12 Μαρτίου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr