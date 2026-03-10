Αίγιο: Νεκρός 63χρονος μετά από σοβαρό τραυματισμό - Τραυματίστηκε με τσεκούρι ενώ έκοβε ξύλα

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση με τον 63χρονο άνδρα που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος το βράδυ της Δευτέρας στο χωριό Παρασκευή του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 63χρονος, καταγωγής Αλβανίας, φρόντιζε σπίτι ιδιοκτητών από την Αθήνα στην περιοχή. Το απόγευμα είχε βγει για να κόψει ξύλα, ωστόσο όταν άργησε να επιστρέψει, οι οικείοι του ανησύχησαν και ξεκίνησαν να τον αναζητούν.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, εντοπίστηκε τραυματισμένος και αιμόφυρτος.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, πιθανότατα από τσεκούρι την ώρα που έκοβε ξύλα, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αιγίου, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Αιγιαλείας, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα ακριβή αίτια του θανάτου.

