Πάτρα: Ημερίδα για τις «Καλές Παιδαγωγικές Πρακτικές, για τις ηλικίες 0-4 ετών»

Ημερίδα για τις «Καλές Παιδαγωγικές Πρακτικές, για τις ηλικίες 0-4 ετών» διοργανώνει ο Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών Δυτικής Ελλάδας, το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στην Αγορά Αργύρη, στην Πάτρα.

"Καθώς η κατεύθυνση σε αυτές τις ηλικίες αφορά συνήθως, μόνο τη «Φροντίδα» των μικρών παιδιών, η ημερίδα μας, θα προσπαθήσει να μεταφέρει τη νέα γνώση, με στοιχεία που οδηγούν ότι οι μικρές αυτές ηλικίες, εκτός της Φροντίδας, μπορούν να έχουν και Εκπαίδευση, με κατάλληλο τρόπο για την ηλικία τους, τα ερεθίσματα της οποίας, συντελούν στην καλύτερη ανάπτυξη των παιδιών", αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ημερίδα απευθύνεται σε βρεφονηπιοκόμους, εκπαιδευτικούς, φοιτητές και γονείς.

Διάρκεια : 9.30-15.30

Η Είσοδος είναι ελεύθερη

Θα δοθεί βεβαίωση Παρακολούθησης.