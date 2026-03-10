Πάτρα: Ποια περιοχή στο κέντρο δεν θα έχει νερό την Πέμπτη 12 Μαρτίου

Εργασίες σε τμήμα αγωγού ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 12 Μαρτίου στην οδό Φιλοποίμενος. Λόγω των εργασιών, από τις 9 π.μ. έως τις 2 μ.μ. τη συγκεκριμένη μέρα (Πέμπτη), θα υπάρξει πλημμελής έως και πλήρης διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:

Γούναρη – Κανακάρη – Πατρέως – Καραϊσκάκη – Γούναρη.

Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΠ ζητά την κατανόηση των συμπολιτών και παρακαλεί να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα.