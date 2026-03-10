Πάτρα: Από 1η Απρίλη οι πολίτες καλούνται να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους- Τι λέει ο Δήμος

Από την Τετάρτη 1η Απριλίου, οι πολίτες της Πάτρας καλούνται να καθαρίσουν τα ακαθάριστα οικόπεδά τους, τα οποία αποτελούν σημαντικό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η προειδοποίηση είναι ξεκάθαρη, η προστασία από τις πυρκαγιές ξεκινά από την πρόληψη, και η καθαριότητα των οικοπέδων είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των κατοίκων και των γειτονιών.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ο Δήμος Πατρέων είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της περιόδου. Μιλώντας στο thebest.gr, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Αναστασίου, επικαλείται δυσκολίες: «Δεν υπάρχει προσωπικό για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι και φέτος θα προχωρήσουμε σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού είτε με 5μηνες συμβάσεις, είτε με 3μηνες. Θεωρώ ότι με έναν καλό προγραμματισμό από τις υπηρεσίες του Δήμου, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Κάθε χρόνο, ο αριθμός των οικοπέδων είναι διαφορετικός και καθόλου προβλέψιμος».

Σχετικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, για οικονομική ενίσχυση των δήμων και δράσεις πολιτικής προστασίας, ο Αντιδήμαρχος επισημαίνει: «Επίσημα, δεν έχουμε καμία ενημέρωση, κάτι συγκεκριμένο δεν έχουμε λάβει, ούτε για οικονομική ενίσχυση, ούτε για τυχόν αλλαγές, πέρα από το αρχικό, ότι η Πυροσβεστική θα κάνει ελέγχους και θα πιστώνει πρόστιμα και όπου χρειάζεται θα παρεμβαίνει ο δήμος να τα καθαρίζει, μετά από σχετική εισαγγελική εντολή. Τι θα πρωτοκάνει ένας δήμος, να καθαρίζει τους δικούς του κοινόχρηστους χώρους, να καθαρίζει τα οικόπεδα των ιδιωτών, τα πάρκα κ.ο.κ. Και για να γίνει ξεκάθαρο, δεν προβλέπεται ο ιδιώτης να καλεί το δήμο να του καθαρίζει το οικόπεδο, είναι υποχρεωμένος να το κάνει μόνος του. Ο δήμος πάει μόνο όταν επιβληθεί στον ιδιώτη πρόστιμο με βάση τα τετραγωνικό και μετά από εισαγγελική παραγγελία, αφού το οικόπεδό του έχει κριθεί επικίνδυνο. Επίσης, καλείται να πληρώσει και το κόστος των εργασιών».