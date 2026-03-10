Σία Αναγνωστοπούλου: «Μέτρα για τις αυξήσεις στα δημοτικά τέλη και τις γεωγραφικές ανισότητες»

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Σία Αναγνωστοπούλου κατέθεσε ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Πρόσφατα στοιχεία έρευνας που βασίζονται σε δεδομένα της «Διαύγειας» και της ΕΛΣΤΑΤ αναδεικνύουν μια εξαιρετικά ανησυχητική εικόνα σχετικά με την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών μέσω των δημοτικών τελών. Παρά την επερχόμενη θεσμοθέτηση του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ) από το 2027, η τρέχουσα κατάσταση χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη αναλογικότητας και ανορθολογικές αποκλίσεις, οι οποίες επιβαρύνουν επιλεκτικά τους πολίτες ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι οι συντελεστές των δημοτικών τελών για το 2026 παρουσιάζουν χαοτικές διαφορές, κυμαινόμενοι από 0,48 ευρώ/τ.μ. έως και 2,96 ευρώ/τ.μ. στο σύνολο των 332 δήμων της χώρας. Το αποτέλεσμα είναι σε πολλές περιοχές η ετήσια επιβάρυνση των δημοτικών τελών να ξεπερνά ακόμη και το ύψος του ΕΝΦΙΑ, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών σε μια περίοδο έντονης πληθωριστικής πίεσης και αυξημένου κόστους ενέργειας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ανισότητας αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, όπου οι πολίτες καλούνται να καταβάλουν τέλη που υπερβαίνουν κατά πολύ τον εθνικό μέσο όρο. Ενδεικτικά, στον Δήμο Αιγιαλείας ο συντελεστής εκτινάσσεται στα 2,02 ευρώ/τ.μ., ενώ στη Δυτική Αχαΐα η μέση ετήσια επιβάρυνση για ένα τυπικό νοικοκυριό φτάνει τα 191 ευρώ. Οι τιμές αυτές, που ξεπερνούν ακόμη και το ύψος του ΕΝΦΙΑ για τα ίδια ακίνητα, καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος, ειδικά όταν γειτονικοί δήμοι με παρόμοια χαρακτηριστικά διατηρούν σημαντικά χαμηλότερους συντελεστές (π.χ. Δήμος Πατρέων με 1 ευρώ/τ.μ.).

Επειδή, η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών έχει φτάσει σε οριακό σημείο, με τον συνδυασμό δημοτικών τελών και ΤΑΠ να υπερβαίνει σε πολλές περιπτώσεις τον κρατικό φόρο ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ),

Επειδή, η αρχή της ανταποδοτικότητας επιτάσσει τα τέλη να αντιστοιχούν στο πραγματικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και όχι να αποτελούν μέσο έμμεσης φορολόγησης για την κάλυψη άλλων δαπανών των ΟΤΑ,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Προτίθεται το Υπουργείο Εσωτερικών να θεσπίσει άμεσα ένα ανώτατο όριο διακύμανσης των συντελεστών των Δημοτικών Τελών (π.χ. μεταξύ 0,5€ και 1,7€ ανά τ.μ.), αντίστοιχο με αυτό που σχεδιάζεται για το μελλοντικό ΤΤΑ, ώστε να ανακοπεί το κύμα υπέρογκων αυξήσεων εντός του 2026;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβουν τα αντίστοιχα Υπουργεία ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αυξήσεις των τελών από τους ΟΤΑ ανταποκρίνονται σε πραγματικά κόστη και δεν χρησιμοποιούνται ως πρόχειρο μέσο κάλυψης δομικών ελλειμμάτων των δήμων;

3. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε δήμους όπου η επιβάρυνση των τελών καθίσταται πλέον δυσβάσταχτη και αντικειμενικά υψηλότερη από τους κρατικούς φόρους ακίνητης περιουσίας;