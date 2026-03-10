Πάτρα: Έναρξη Ομάδας Υποστήριξης Φροντιστών Ατόμων με Άνοια πρώιμης έναρξης

Το Κέντρο Ημέρας για Άτομα με Άνοια στην Πάτρα του σωματείου Φροντίζω (οδός Φαναρίου 25) ξεκινάει την λειτουργία Ομάδας Υποστήριξης Οικογενειακών Φροντιστών Ατόμων με Άνοια πρώιμης έναρξης (ασθενείς με διάγνωση άνοιας πριν την ηλικία των 65 ετών).

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με άνοια πρώιμης έναρξης είναι πολύπλοκα και πιο δύσκολα από αυτά που αντιμετωπίζουν οι πάσχοντες μεγαλύτερης ηλικίας. Τα μέλη των οικογενειών τους χρειάζονται ειδική εκπαίδευση και συστηματική καθοδήγηση.

Η ομάδα θα πραγματοποιείται 2 φορές το μήνα δια ζώσης στο χώρο του Κέντρου Ημέρας για Άτομα με Άνοια του Φροντίζω στην Πάτρα (Φαναρίου 25).

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε για συμμετοχή στις ομάδες να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εγγραφής μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026.

https://forms.office.com/e/S8J9upJCX8

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2610240242 ή να στείλετε μήνυμα στο [email protected]

*Η υπηρεσία υλοποιείται στα πλαίσια της δομής «Κέντρο Ημέρας για Άτομα με Άνοια στην Πάτρα» με την χρηματοδότηση του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.