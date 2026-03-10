Ανδρέας Μικρούτσικος – Έλενα Μαστραγγελή: «Ο γάμος τους θα γίνει τον Μάιο»

Ανδρέας Μικρούτσικος και Έλενα Μαστραγγελή φέρονται έτοιμοι για το επόμενο βήμα στη σχέση τους που μετράει 11 χρόνια.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου επιβεβαίωσε το πρωί της Τρίτης (10-03-2026), κατά τη διάρκεια του «Happy Day», τις σχετικές πληροφορίες και ανέφερε πως ο γάμος του ζευγαριού θα γίνει σύντομα σε πολύ στενό κύκλο.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έζησε κοντά στην Έλενα Μαστραγγελή, μια από τις δυσκολότερες και πιο «σκοτεινές» περιόδους της ζωής του. Τότε που είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, πιεζόταν όλο και περισσότερο από τα οικονομικά προβλήματα και δοκιμάζονταν οι αντοχές του, από τα προβλήματα υγείας που προσπαθούσε να ξεπεράσει. Ο γάμος, δεν ήταν αρχικά στις σκέψεις του ζευγαριού.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αποκάλυψε: «Μου στείλανε πληροφορίες και μου είπαν ότι ο γάμος θα γίνει, με το καλό, τον Μάιο. Σε πολύ στενό κύκλο. Η πηγή μου απλώς μου απάντησε» ανέφερε η δημοσιογράφος.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε με τη σειρά της: «Αυτό που θέλω να πω για την Ελένη είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα του συμπαραστέκεται. Γιατί όταν ένας άνθρωπος σου έχει σταθεί στα δύσκολα και δεν λέω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες. Το τεστ συνήθως των ανθρώπων που μας αγαπούν είναι στα δύσκολα.

Γιατί στα εύκολα όλοι και στα χαϊλίκια και στις χαρές είναι όλοι δίπλα μας και χαίρονται και χειροκροτούν. Στα δύσκολα του Αντρέα, και δε μιλάω μόνο για τις οικονομικές δυσκολίες, στα θέματα υγείας παιδιά. Πόσο του ‘χει σταθεί. Ως σύντροφος, ως νοσοκόμα, ως συνοδοιπόρος, τον πήγαινε, τον έφερνε…».

Η σχέση του Ανδρέα Μικρούτσικου με την Έλενα Μαστραγγελή ξεκίνησε πριν 11 χρόνια και οι δυο τους από κοινού έχουν επιλέξει να στέκονται διακριτικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο γνωστός παρουσιαστής και μουσικοσυνθέτης έχει μιλήσει με τρυφερά λόγια για την δική του Έλενα, σε συνεντεύξεις, τονίζοντας ότι στάθηκε στο πλευρό του σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του και τον βοήθησε να ισορροπήσει.