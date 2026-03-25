Χάρις Αλεξίου: «Αισθάνομαι ότι άλλαξα τη ζωή μου αρκετές φορές»

Το απόγευμα της Τετάρτης (25.03.2026) η Χάρις Αλεξίου ήταν καλεσμένη στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, σε μια συζήτηση με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, όπου μίλησε για την πορεία της και τις προσωπικές της αλλαγές, θυμίζοντας τα παιδικά της χρόνια και τις στιγμές που ένιωσε την ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια Χάρις Αλεξίου εξομολογήθηκε αρχικά πως «δεν ξέρω αν έκανα όνειρα που να ‘χουν σχέση με το τραγούδι ή μ’ αυτό που κάνω τώρα στο θέατρο. Λοιπόν, αισθάνομαι ότι άλλαξα τη ζωή μου αρκετές φορές. Δηλαδή από παιδάκι, οκτώ χρονών, που ήρθα στην Αθήνα με την οικογένεια μου, μετά που χάσαμε τον μπαμπά μου και άρχισε η πιο σκληρή ζωή της επιβίωσης».

«Γιατί φύγαμε από ένα αγροτικό περιβάλλον, ήρθαμε εδώ και βγήκε η μάνα μου να μας συντηρήσει που δεν είχε δουλέψει ποτέ ως τότε στη ζωή της. Μέχρι που κατάφερε αυτή η γυναίκα και έκτισε ξανά ζωή. Δίπλα σ’ αυτήν μάθαινα και γω» είπε επίσης.