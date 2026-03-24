Γιώργος Αγγελόπουλος: «Δεν παρακολουθώ Survivor από το 2017»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τη Λιάνα Ζημάλη παραχώρησε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος απάντησε για το “MCP Warrior” που παρουσιάζει, τον Μάρκο Σεφερλή, αλλά και το… Survivor!

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκινήσαμε το MCP Warrior, αξίζει ο κόσμος να το δει», είπε αρχικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είπε στη συνέχεια: «Μου έχουν προταθεί πράγματα κατά καιρούς, αλλά προσπαθώ να κάνω αυτά που πιστεύω πως μπορώ να υποστηρίξω. Δεν έχω αφήσει την υποκριτική. Αν κληθώ να κάνω ένα ρόλο που να μου αρέσει, θα το κάνω».

Για τον Μάρκο Σεφερλή, ο Γιώργος Αγγελόπουλος απάντησε: «Οι σχέσεις μας σήμερα είναι πολύ καλές, θα κάνουμε κι έναν φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα μαζί για τον σύλλογο «Ελπίδα». Ο Μάρκος Σεφερλής έχει τεράστια πορεία στο χώρο με τη σάτιρα που κάνει. Ο κόσμος τον αγαπάει και τον στηρίζει».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέφερε: «Δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά θα δω κάποιον ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν παρακολουθώ το Survivor από το 2017».