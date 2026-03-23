Μία νύχτα μόνο: Η Αρετή δείχνει στον Οδυσσέα πως τον νοιάζεται

Εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη (24-26.03.2026) στις 21:40.

Μία νύχτα μόνο: Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 56 – Η Ευθυμίου παίζει το τελευταίο της χαρτί, ενώ ο κλοιός γύρω της σφίγγει επικίνδυνα. Ο Νταγιάννος στήνει αθόρυβα τη νέα εταιρεία, με τον Σταύρο που κινείται παρασκηνιακά πίσω από την πλάτη του Οδυσσέα, ενώ ταυτόχρονα αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα, ζητώντας την Ελένη σε γάμο. Ο Οδυσσέας έρχεται ξανά αντιμέτωπος με πληγές που δεν έχουν κλείσει και η Αρετή θα του δείξει πως τον νοιάζεται, την ίδια στιγμή που η Αλεξάνδρα προσπαθεί επίμονα να κερδίσει χώρο στη ζωή του.

Ο Άλκης βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στον υπόκοσμο, ενώ ο Σάββας έχει αρχίσει να τον υποπτεύεται. Η Άσπα παίζει επικίνδυνα. Τέλος, μια εικόνα αρκεί για να «γκρεμίσει» την Αρετή.

Μία νύχτα μόνο: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 57 – Η Ευθυμίου συμφωνεί με τον Οδυσσέα να βγει πάλι στην εκπομπή, για να αποκαταστήσει την αλήθεια, ενώ η Αρετή σκοτεινιάζει βλέποντας την επιρροή που ασκεί πάνω του η Αλεξάνδρα. Η Αννέζα χαίρεται με το νέο του αρραβώνα του Σταύρου και της Ελένης, παρά τη χλιαρή αντίδραση της Κατερίνης. Η Ελένη υποδέχεται στο σπίτι της τον Σταύρο, για να γιορτάσουν το ευχάριστο γεγονός. Τέλος, ένας φόνος μπλέκει τον Οδυσσέα σε δύσκολες περιπέτειες.

Μία νύχτα μόνο – Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 58 – Όλοι είναι συγκλονισμένοι με τη δολοφονία της Ευθυμίου. Ο Οδυσσέας αδυνατώντας να πιστέψει αυτήν την εξέλιξη, προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις, ώστε να προλάβει τα χειρότερα. Ο Ζαμπετάκος όμως, κρύβει κι άλλον άσσο στο μανίκι του. Ο Σταύρος με όσο κουράγιο διαθέτει, προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες στην εταιρεία και στην οικογένεια. Η Αλεξάνδρα αναζητά παντού τον Οδυσσέα, ενώ η Κατερίνη βάζει με το μυαλό της τα χειρότερα.

Η Αρετή βρίσκεται σε μια εσωτερική πάλη, για το αν πρέπει να ακούσει την καρδιά της και να σταθεί στον άνθρωπό της. Κι ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, ο αξιωματικός Κρίμπας πηγαίνει και βρίσκει τον Οδυσσέα.