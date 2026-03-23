Μπαμπά σ’ αγαπώ: Ο Δημήτρης έχει αποφασίσει να επαναλάβει το τεστ DNA

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της νέας σειράς του Alpha, «Μπαμπά σ’ αγαπώ» που θα προβληθούν από την Τρίτη έως την Τετάρτη 24-25.03.2026 στις 21:00 το βράδυ.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τρίτη 24 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 21: «Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σου» – Τα Τρία Μπαμπαδάκια πρέπει να κάνουν το χορευτικό για την υγιεινή διατροφή ντυμένοι λαχανικά στο νηπιαγωγείο του Διευθυντή του τοπικού αστυνομικού τμήματος, κι αν δεν χορέψουν καλά κινδυνεύουν με σύλληψη. Ταυτόχρονα, ο Δημήτρης έχει αποφασίσει να επαναλάβει το τεστ DNA για την πατρότητα του Βίκτωρα, η Ελένη έχει αποφασίσει να του πει την αλήθεια για το αλλοιωμένο τεστ κι ο Ηρακλής έχει αποφασίσει να επενδύσει στη σχέση του με την Τζένη, όμως η άφιξη της Μαίρης της αδερφής της Αλίκης, δημιουργεί συνέχεια αναταράξεις. Η Βιργινία με τον Νίκο παίρνουν μια μεγάλη απόφαση για τη σχέση τους κι αποφασίζουν να οργανώσουν συνάντηση με Μανώλη για να πάρει ο Νίκος τη δουλειά με τα ξενοδοχεία.

Μπαμπά σ’ αγαπώ: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026

Επεισόδιο 22: «Δύσκολα τα πράγματα» – Τα 3 Μπαμπαδάκια τα βρίσκουν δύσκολα σ’ αυτό το επεισόδιο. Ο Νίκος πρέπει να ζητήσει συγνώμη από τον Μανώλη για να κλείσει τη δουλειά με τα εκατό χιλιάρικα αλλά του είναι δύσκολο να κρατήσει την ψυχραιμία του όταν το υποψήφιο αφεντικό του αρχίζει να πασπατεύει τη Βιργινία. Ο Ηρακλής πρέπει να ετοιμαστεί για να δει τον Στέλιο στο σπίτι των παππούδων του αλλά η Μαίρη τον πιέζει να κάνουν μια συζήτηση για αυτά που συνέβησαν μεταξύ τους το προηγούμενο βράδυ. Κι ο Δημήτρης βρίσκει δύσκολο να αποδεχτεί πλήρως τον νέο του ρόλο ως πατέρας και ακόμα πιο δύσκολο να αποσπάσει από την Ελένη την τρομερή αλήθεια που τη βασανίζει.