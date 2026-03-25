Άγιος έρωτας- spoiler: Ο Γεράσιμος ομολογεί στη Χλόη τις προθέσεις του για τη Δώρα

Η επιτυχημένη δραματική σειρά εποχής «Άγιος έρωτας» επιστρέφει στον ALPHA με καταιγιστικές εξελίξεις που καθηλώνουν. Δείτε τι θα παρακολουθήσουμε στο επεισόδιο της Πέμπτης 26 Μαρτίου, στις 22:00.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 26 Μαρτίου

Ο Αργύρης έρχεται στα χέρια με τον Γεράσιμο, και η Χλόη με τον Κυριάκο παρεμβαίνουν για να τους χωρίσουν. Ο Γεράσιμος ομολογεί στη Χλόη τις προθέσεις του για τη Δώρα, αλλά εκείνη του ζητά να αφήσει την ξαδέλφη της στην ησυχία της και συμβουλεύει τη Δώρα να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Στην εκκλησία, η Δέσποινα εξομολογείται στον πατέρα Νικόλαο ότι εκείνη έβαλε τη φωτιά στο σπίτι της Ολυμπίας και του αποκαλύπτει πως ο Γεράσιμος είναι ο αδελφός της. Ο πατήρ Νικόλαος την προτρέπει να μιλήσει στη Δώρα, όμως η Δέσποινα παραμένει διστακτική. Ο Πέτρος και ο Στέφανος ενημερώνουν τον Αντρέα για τα χαμένα λαθραία και για τις υποψίες τους που στρέφονται προς τη Χριστίνα. Παράλληλα, η Χριστίνα αποκαλύπτει στη Θάλεια την παράνομη δράση τους και της ζητά να συνδράμει οικονομικά, ώστε να ξεπληρώσουν το χρέος των γαμπρών τους. Την ίδια στιγμή, ο Ηλίας καταφέρνει να παραπλανήσει τον Παύλο, ανακοινώνοντάς του την παραίτηση της Κικής. Κι ενώ ο Χάρης φέρνει τα χαρμόσυνα νέα για την εγκυμοσύνη της Άννας, προκαλεί άθελά του απογοήτευση στην Ελένη, αλλά και νέες τριβές ανάμεσα στην Άννα και τον Νικηφόρο. Η πίεση από τον σύζυγό της θα ωθήσει την Άννα να πάρει μια παράτολμη απόφαση, που θα καθορίσει το μέλλον της με την Ελένη.