Eurovision: Viral στιγμή - ο Ακύλας συναντά το φαβορί της Φινλανδίας

Στο Ελσίνκι για την προώθηση της φετινής μας συμμετοχής στη Eurovision ταξίδεψε αυτές τις ημέρες ο Ακύλας.

Ο νεαρός καλλιτέχνης συνεχίζει το promo tour του ανά την Ευρώπη και μετά τη Σερβία, τον Άγιο Μαρίνο και τη Νορβηγία, τώρα πέταξε μέχρι τη Φινλανδία, όπου έδωσε ραδιοφωνικές και ιντερνετικές συνεντεύξεις.

Εκεί, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην συναντήσει και τους Φινλανδούς εκπροσώπους, Linda Lampenius και Pete Parkkonen, το μεγάλο φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Οι τρεις τους μάλιστα έκαναν από κοινού ένα βίντεο που ανάρτησαν στους επίσημους λογαριασμούς τους στα social media, όπου φόρεσαν το χαρακτηριστικό σκουφάκι του Έλληνα εκπροσώπου και χόρεψαν το “Ferto”, ενώ ο Ακύλας τους το “ανταπέδωσε” κάνοντας βίντεο με το δικό τους τραγούδι, “Lienkiheitin”.

Όπως ήταν λογικό, τα σχόλια “έπεσαν βροχή”, με τους Euro-fans να επικροτούν την ευγενή άμιλλα μεταξύ των καλλιτεχνών και το δέσιμο που δημιουργείται μεταξύ τους στο πλαίσιο της Eurovision.